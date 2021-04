Sam Lowes continue d’être intraitable en début de saison

17/04/2021 à 17:07 CEST

Nil Banos

Sam Lowes est à un autre niveau. Au moins un cran au-dessus du reste des coureurs sur la grille de catégorie intermédiaire. Au moins jusqu’à présent dans la saison 2021, dans ces premiers week-ends de compétition et de GGPP. Une nouvelle pole position pour un pilote britannique qui se révèle être un dominateur indéniable.

“Honnêtement, je me suis senti très bien”dit le ’22’ dès qu’il est descendu de son Kalex dans le parc fermé. “J’ai fait une petite erreur dans le dernier tour, mais je me sens très bien”il ajouta. Sam Lowes a également parlé de la piste et de ses réflexions sur la course de demain: “C’est la troisième pole position d’affilée et je m’amuse beaucoup sur cette piste. C’est vrai que c’est assez difficile de dépasser ici, donc cette ‘pole’ devient encore plus importante. Je suis très content, vraiment”.

Dominance indéniable tout au long de ces trois week-ends du bon vieux Sam Lowes. Trois pôles consécutifs et, pour l’instant, en l’absence de ce qui peut arriver demain, deux victoires consécutives. Arrondira-t-il demain son bon travail avec sa troisième victoire de la saison? Nous le verrons. Pour le moment, tout est très cher.

