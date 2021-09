Sam Lowes prend la pole Moto2

11/09/2021 à 16h01 CEST

Sam Lowes a pris la pole du Moto2 sur le circuit d’Aragon dans un classement où il semblait que la piste se compliquait pour le leader mondial, Rémy jardinier, qui ne réalisait que le 14e meilleur temps. Raul Fernández Il ne roulait pas non plus pendant les qualifications dans ses meilleurs temps, mais la dernière minute était la clé pour appuyer et surprendre avec les temps.

Remy Gardner a signé le deuxième meilleur temps de la séance à une minute de la fin et Raúl Fernández a complété la première ligne de la grille et partira en troisième position. Garzo, qui est resté à la deuxième place tout au long de la Q2, partira finalement quatrième suivi d’Ogura et Albert Arenas qui a pris le sixième meilleur temps et fermera la deuxième ligne de la grille dans la course de dimanche.

Raúl Fernández devra profiter de la première ligne de la grille pour tenter de se dépasser et s’imposer à Gardner s’il veut se rapprocher de se battre pour la victoire du championnat du monde tandis que Sam Lowes qui est quatrième du championnat du monde tentera remporter la victoire en partant de la pole pour rogner les points dans la lutte pour le titre. Il convient également de noter sur les pôles samedi la performance de l’espagnol Jorge Navarro qui a réalisé un très bon temps en Aragon et partira de la septième position.