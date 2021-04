Sam Lowes remporte la victoire en brisant la course dès le départ

04/04/2021

Activé à 18:14 CEST

Sam Lowes il a décroché sa deuxième victoire consécutive au championnat du monde sans trop de problèmes de tête dès le départ de la course. Il a immédiatement ouvert le groupe avec ses poursuivants Rémy Gardner, qui a terminé deuxième, Raul Fernandez, qui complète le podium en étant troisième et Marco Bezzecchi qui a finalement décroché du groupe.

Les combats les plus intéressants de la carrière se sont déroulés dans le deuxième groupe entre Di Giannantonio, Ogura, Manzi se battre pour la cinquième place et son poursuivant Xavi Vierge qui a réussi à être huitième.

La course a été très propre avec seulement quatre chutes sans accident majeur et avec des conditions bien plus favorables que celles trouvées lors des essais de samedi mais toujours avec beaucoup de poussière sur la piste.