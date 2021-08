Sam Lowes vole à nouveau et ajoute sa quatrième pole

14/08/2021 à 16h24 CEST

Sam Lowes est de retour en pole position après sept Grands Prix sans y parvenir. (1.28.659). Le Britannique a ajouté la quatrième pole du parcours sur une piste qui n’est pas que bonne pour lui. Derrière la n°22, ils sortiront au premier rang Raul Fernandez, qui est apparu à la dernière minute, et Aï Ogura, ce qui est confirmé dans la catégorie.

Le premier trimestre a commencé avec une nette dominance de Stefano Manzi et DiGiannantonio, qui s’est battu pour les premières places déjà tout près de descendre à 1,28. Pour l’Italien, il a suffi de tourner autour de 1.29.1 et de s’être « reposé » durant les dernières minutes dans la surface. Dixon et Bulega occupaient les deux autres places avec un billet direct pour Q2 jusqu’aux dernières minutes, et bien que les autres pilotes aient essayé, le Top4 étonnamment n’a plus bougé. Sables, qui était proche du Top4, s’est écrasé au virage 6 après avoir rencontré du trafic devant lui.

En mode Q2, Rémy jardinier a mené le premier tour lancé, mais a cédé la place à Lowes (1.28.879), Ogura et Canet. Le Japonais, qui avait déjà montré au GP de Styrie la semaine dernière qu’il allait se battre pour le podium, a pris la tête, réduisant le temps du Britannique de 77 millièmes. Pendant, Bezzecchi il a touché le rez-de-chaussée au virage 9 et s’est éloigné du combat pour la première rangée.

Raul FernándezContrairement à son partenaire Remy Gardner, il a commencé très bas sur la table, montant à la septième carré en l’absence de plusieurs minutes. Lowes battre à nouveau Ogura sur la tête (1.28.659) Oui août mettre le deuxième vélo Marc VDS au premier rang. Gardner, qui a chuté à la quatrième place, a calé et, en fait, fini par terre dans le virage 1 au départ du dernier tour lancé. C’était là quand soudain la chance a changé des deux pilotes Aki Ajo : Raúl, avant la chute de son coéquipier, a réalisé son meilleur tour de la Q2 en se rapprochant du deuxième position sur la grille, reléguant Rémy au cinquième rang.

Canet, Chantra, Vietti, Dalla Porta et Thomas Luthi complètent le Top10, avec Marcos Ramírez 12e et Jorge Navarro 14e.