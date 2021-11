Sam & Max: Beyond Time And Space Remastered va changer

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Il y a à peu près un an Sam et Max sauvent le monde a été relancé et apporté à Switch, et le retour du jeu de Telltale était plutôt bon. Maintenant, l’éditeur Skunkape a confirmé qu’il s’est à nouveau associé à des vétérans de Telltale pour nous apporter un remaster de Sam & Max : Au-delà du temps et de l’espace. Ce n’est pas loin non plus, en arrivant sur le Switch eShop le 8 décembre.

Cela a l’air plutôt bien dans la bande-annonce, et certains messages de suivi sur les réseaux sociaux suggèrent qu’une fois de plus, il a été soigneusement relooké pour un public moderne.

Et bien sûr, nous avons travaillé avec nos amis de @BayAreaSound, y compris le compositeur de la série Jared Emerson-Johnson sur l’audio. Beyond Time and Space Remastered propose huit nouvelles pistes musicales, dont cette nouvelle pièce qui apparaît dans la rue de Sam & Max ! https://t.co/qSLiU63IcS— Skunkape (@skunkape) 17 novembre 2021

Certains d’entre nous se souviendront que cela faisait partie de l’ère Telltale des jeux qui ont honoré la Wii, il est donc plutôt agréable de les voir revenir pour que les joueurs de la génération actuelle puissent en profiter.

Envisagez-vous de ramasser cela?