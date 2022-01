Sam McQueen, 26 ans de Southampton, annonce sa retraite du football et s’ouvre franchement sur les blessures débilitantes du LCA et les problèmes de santé mentale

Sam McQueen, diplômé de l’académie de Southampton, a annoncé sa retraite du jeu à l’âge de 26 ans seulement.

La retraite de McQueen a été annoncée le jour du Nouvel An après plus de trois ans d’absence après avoir subi une blessure aux ligaments du genou en octobre 2018.

McQueen était une perspective montante à Southampton mais une blessure a fait dérailler les choses

McQueen a tenté de revenir dans le jeu après s’être cassé le ligament croisé antérieur [ACL] mais a révélé à quel point la blessure et le temps passé loin du football peuvent être débilitants.

Dans une interview avec le site officiel des Saints, McQueen a relaté ses luttes contre la douleur, l’entraînement et la santé mentale, offrant un aperçu rare de ce que traverse un joueur blessé.

Une blessure au LCA est une blessure relativement courante mais destructrice dans le football, et McQueen a eu la pire réponse possible au traitement.

«Je viens de me tordre le genou en essayant de dégager une balle. Je l’ai entendu craquer et j’ai su instantanément qu’il s’agissait d’une liste de contrôle d’accès », a-t-il déclaré à southamptonfc.com.

Blessure alors qu’il jouait pour Middlesbrough en 2018 était le début de la fin

« La semaine avant Noël, j’ai commencé à avoir des bouffées de chaleur et j’ai découvert que j’avais une infection.

«Je me suis précipité à Londres pour subir une intervention chirurgicale d’urgence afin d’essayer d’éliminer l’infection de mon genou.

« Puis j’ai recommencé à avoir des bouffées de chaleur et de fortes douleurs au genou, et j’ai découvert que l’infection était revenue – la même infection.

«J’ai dû me précipiter à nouveau à Londres pour voir le chirurgien et refaire toute l’opération, en prenant les ligaments de mon autre jambe pour remettre le genou en place qui n’avait malheureusement pas réussi la première fois.

McQueen a eu un voyage long et ardu alors qu’il tentait de revenir au jeu

« J’ai subi cette dernière opération en juillet 2019, donc de novembre 2018 à juillet 2019, il s’agissait probablement d’environ neuf opérations différentes. »

McQueen a ensuite révélé que malgré tous ses efforts pour recommencer à jouer au football pour son club d’enfance, son genou avait détruit ses chances.

Son corps s’était détérioré et avait été déséquilibré, ce qui signifiait que non seulement l’entraînement était presque impossible, mais que d’autres blessures étaient garanties.

« Au cours des deux dernières années, je suis venu six jours par semaine, faisant tout ce que je peux ce que vous feriez normalement après une rééducation du LCA – beaucoup de travail au gymnase, beaucoup de séances de piscine », a-t-il expliqué avant l’annonce de la retraite.

Il est finalement revenu à l’entraînement, mais cela s’est avéré trop pour son corps

« C’est juste le temps que je n’avais pas debout et la course à pied a causé un déconditionnement de mon corps à un niveau tel que maintenant, si j’essaie de participer à n’importe quelle partie de l’entraînement, j’ai continuellement des déchirures musculaires dans certaines zones, et mon genou n’est pas capable de faire face.

« Ils m’ont dit que je ne pourrai probablement pas jouer au football très longtemps, même si je parviens à revenir. »

McQueen, qui aura 27 ans en février, a également révélé franchement que sa santé mentale avait pris un coup énorme alors qu’il était loin du match.

Il est devenu clair qu’il n’était pas entièrement préparé à faire face au traumatisme et qu’il avait besoin d’aide pour traverser les temps sombres.

McQueen était un personnage positif sur le terrain mais a révélé que les choses étaient devenues très difficiles

« Je n’ai pas maintenu une attitude positive ; Je suis devenu assez déprimé », a déclaré McQueen.

« J’ai probablement eu six mois de counseling, ce qui était bien nécessaire et m’a un peu aidé, mais je n’ai toujours pas pu être là pour ma famille et mes amis.

«Ce n’est que lorsque j’ai découvert que ma partenaire était enceinte et que j’avais un fils attendu dans environ six mois que cela m’a donné un coup de pied au cul d’essayer d’améliorer les choses et d’avoir une attitude positive, parce que je ‘avais abandonné. Je n’étais pas capable de faire face à la blessure et aux choses qui s’étaient produites au sein de la famille.

«Je suis ouvert et heureux maintenant de dire que je n’étais pas capable de gérer ces choses. Je pensais que j’étais capable de tout – je pensais que j’étais Superman quand je jouais au football de Premier League.

Le joueur polyvalent du côté gauche a affronté certains des meilleurs de la ligue

« J’ignorais complètement que je n’avais aucune capacité à faire face à des traumatismes émotionnels ou personnels. Quand ça m’a frappé, ça m’a ruiné pendant un certain temps. Il a fallu trois ans à mon esprit pour commencer à le traiter et à me sentir à nouveau moi-même. Le voyage est toujours en cours avec ça.

McQueen semble cependant être hors de l’autre côté, regardant avec tendresse sa carrière malgré le fait qu’elle ait malheureusement été écourtée.

« Je suis ridiculement chanceux d’avoir fait ce que j’ai fait dans ma courte carrière de footballeur », a-t-il déclaré.

« J’ai l’impression que j’aurais pu faire beaucoup plus – je voulais essayer d’atteindre le niveau de la Ligue des champions comme objectif que j’avais en tête quand j’étais enfant. C’est justement là que j’aurais adoré jouer, mais je suis très fier des choses que j’ai accomplies ici.

Jouer contre l’Inter a sans aucun doute été un moment fort de sa carrière

« Triste qu’il n’y en ait pas eu plus, mais plus tard dans la vie, pour pouvoir revenir sur les souvenirs que j’ai d’avoir joué contre l’Inter Milan et d’avoir côtoyé une équipe de Premier League et de voyager avec l’équipe – toutes ces choses à propos de faire partie de une équipe et la passion des fans.

« Mon souhait le plus cher en ce moment est au-delà du bonheur pour ma famille et mes amis.

« Après ça, j’essaierai juste de profiter au maximum du reste de la vie que j’ai. Le monde est mon huître – je peux faire tout ce que je veux vraiment, et j’en suis ravi.

« Je commence à ouvrir mon esprit aux options du monde et j’ai hâte de chérir cela avec mon partenaire et mes enfants. »

