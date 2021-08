in

L’homme a raison, car la combinaison de Steven Spielberg et des dinosaures s’est avérée être quelque chose d’assez épique et emblématique. Bien que Jurassic Park n’ait pas lancé la carrière de Sam Neill ni ne l’ait mis sur la carte, cela l’a certainement beaucoup aidé et a fait de son visage un visage que les générations reconnaîtraient pour les années à venir. À ce stade, il est pratiquement synonyme du brillant paléontologue Alan Grant.