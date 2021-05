Sam Patterson est imperturbable face aux attaques d’un champion du Brave CF et pense que cela «le fait grandir»

SEEF DISTRICT._ L’Anglais Sam Patterson se prépare pour le plus grand combat de sa carrière lorsqu’il affrontera Ylies Djiroun au BRAVE CF 51: The Future Is Here, prévu le 4 juin à Minsk, en Biélorussie.

Le poids léger maigre aura une chance de se rapprocher d’un tir au titre contre le champion en titre Amin Ayoub.

“Féroce” Ayoub se révèle être un coéquipier et ami personnel de Djiroun et a récemment déclaré que Patterson succomberait à Ylies, et que son compatriote ferait “quelque chose de sale” à Sam.

Le représentant de Team Crossface n’a pas semblé déconcerté par le «Trash Talk» d’Amin.

«Mon nom est sur sa bouche (d’Amin Ayoub). Il parle de moi, je ne parle pas du champion, il parle de moi. Et nous continuerons ainsi, nous la laisserons parler. Il peut être ami avec Ylies, il peut aimer son ami, il peut avoir sa propre opinion sur le combat. Mais à la fin de la journée, il parle de moi. Je veux être celui dont on parle et non celui dont on parle », a déclaré Patterson lors d’une session Instagram en direct avec le commentateur de BRAVE CF Phil Campbell.

“The Future” est actuellement sur une séquence de deux victoires consécutives et il est confiant d’ajouter à cela. Même l’expérience de Djiroun ne semble pas affecter Patterson, qui choisit de toujours se concentrer sur lui-même plutôt que sur ses adversaires.

«Je ne vois vraiment pas trop d’enregistrements de mes adversaires. Je regarde de petits clips, pour voir ce qu’ils apportent à la table, puis je me concentre sur moi-même. Je pense que si je me présente et que je fais ce que je fais, peu importe qui est sur la ligne pointillée, je vais gagner », a déclaré Patterson.

BRAVE CF 51: The Future Is Here sera mis en vedette par une confrontation légère aux proportions épiques alors que l’ancien champion du monde Lucas Martins affrontera le combattant numéro un allemand, Marcel Grabinski.

En plus de Djiroun vs Patterson, d’autres affrontements monumentaux devraient apparaître sur la première carte de BRAVE CF en Biélorussie, comme le retour de Muhammad Mokaev contre Ibragim Navruzov et Roman Bogatov affrontant Abdulmutalip Gairbekov dans une confrontation cruciale aux poids plumes.

BRAVE CF 51 est réalisé en association avec Rukh Sport Management.