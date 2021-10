Sam Patterson prépare l’adresse au tir pour laisser un message au BRAVE CF 55

Une arrivée décisive dans la cage des arts martiaux mixtes a toujours été en tête de la liste des priorités de Sam ‘The Future’ Patterson depuis qu’il a commencé sa carrière professionnelle en 2017, mais sa séquence surprenante d’arrêts a pris fin lorsqu’il a fait face à une rude épreuve plus récent.

Le surprenant joueur de 25 ans originaire de Walford, en Angleterre, a parcouru la distance avec Ylies Djiroun lors d’un match aller-retour classique au BRAVE CF 51 en juin dernier, mais a réussi à l’emporter sur son adversaire et a remporté une victoire par décision unanime.

Bien que sa performance contre Djiroun lui ait permis d’étendre sa séquence de victoires à six combats, Patterson cherche à reconquérir les fans en remportant une victoire par KO ou par soumission à son retour à l’action le 6 novembre.

Patterson est conçu pour affronter sa ville natale préférée, Kamil Magomedov, dans le très attendu BRAVE CF 55, qui émane de la belle ville russe de Rostov.

« Le but, je suis venu le terminer. Je ne suis pas un combattant de la décision. Je cherche toujours le but », a-t-il affirmé.

Le soi-disant « avenir » monte dans les rangs des poids légers de l’organisation, mais pour qu’il atteigne le niveau suivant, il doit vaincre un adversaire coriace à Magomedov, qui possède une liste de 14-1 et n’a pas goûté à la défaite depuis 2017.

«Je ne m’attendais pas à quelqu’un qui ait un dossier similaire au mien. Ce devait être au moins quelqu’un avec deux fois plus de victoires que moi. Je m’y attendais. Kamil est un adversaire de haut niveau », a déclaré Patterson à propos de Magomedov.

Malgré la grande différence en termes d’expérience en compétition, Patterson pense que ses attributs physiques joueront un rôle essentiel dans son match en cage de trois tours contre Mogomedov.

« Si j’entre et fais ce que je fais, peu importe ce que tout le monde fait et qui est devant moi », a-t-il souligné. « Ma taille, ma portée et la façon dont je l’utilise sont mon avantage. »

« Je vais y aller, le battre et doubler le nombre de victoires que j’ai », a-t-il conclu.

Le BRAVE CF 55 sera en tête d’affiche d’un affrontement en demi-finale du tournoi des poids mouches entre José « Shorty » Torres et Ali « Puncher King » Bagautinov à Rostov, en Russie, en association avec le PRO FC le 6 novembre.