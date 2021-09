Sam Raimi de Spider-Man 2 réagit au retour du docteur Octopus d’Alfred Molina

Alors que Sam Raimi détient actuellement les clés du royaume Doctor Strange dans le MCU, comme le reste d’entre nous, il appréciera Spider-Man: No Way Home simplement en tant que spectateur. Cela dit, je ne serais pas surpris s’il était informé de certains détails cachés au grand public étant donné que No Way Home et Doctor Strange dans le multivers de la folie impliquent d’autres réalités. Plus important encore, Benedict Cumberbatch reprend Strange dans le prochain film de Spider-Man, avec Peter Parker de Tom Holland demandant au sorcier de faire comme par magie oublier au public qu’il est Spidey, seulement pour que quelque chose se passe mal avec le sort, ce qui entraîne l’ouverture du multivers. .