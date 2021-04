Sam Smith, Demi Lovato et plus apparaissent aux GLAAD Media Awards

La 32e annuelle GLAAD Media Awards ont eu lieu virtuellement le 8 avril et ont été diffusés sur YouTube. Animée par Niecy Nash, la cérémonie comprenait des performances de Sabrina Carpenter, Chika, Rebecca Black et plus encore.

Sam Smith a été l’un des plus grands gagnants de la soirée pour la musique. Ils ont remporté le prix de l’artiste musical exceptionnel pour leur album 2020 L’amour va. «La musique est restée cette force constante d’unité à travers le monde pour les gens», a déclaré Smith dans son discours de remerciement.

Parmi les performances, Carpenter a été stupéfaite avec son dernier single «Skin» dans une performance exclusive uniquement disponible sur Hulu. La chanson, qui porte le message de rester fort et confiant face à l’opposition et au jugement, a été présentée en l’honneur de la jeunesse trans.

Les GLAAD Media Awards visent à honorer les histoires et les images LGBTQ qui évoquent le changement dans le monde par l’acceptation et la compréhension.

Le prix Outstanding Breakthrough Music Artist, présenté hier soir à Chika, récompense les artistes LGBTQ dont la musique, les visuels et les performances ont joué un rôle important dans la visibilité et l’acceptation de la communauté.

«Je suis tellement reconnaissante de l’opportunité de m’asseoir ici et de chanter ces chansons et de ne donner de crédit à personne, en particulier aux personnes qui m’ont donné naissance et à ma direction», a déclaré Chika lors de son acceptation. «Alors merci les gars, de Chika et Chika uniquement, pas de Warner, ni du groupe derrière moi. Juste moi.”

En plus des honneurs musicaux, les GLAAD Media Awards récompensent également les pionniers dans les secteurs du cinéma et de la télévision. Hier soir, les acteurs de Glee se sont réunis virtuellement pour rendre hommage à feu Naya Rivera, qui a interprété Santana Lopez dans la série.

“Cela fait 10 ans que Santana Lopez est sorti”, a déclaré Demi Lovato, qui est apparu dans l’émission en tant que petite amie de Lopez. «Regardez ce que les adolescents LGBTQ ont fait en une décennie. Imaginez ce qu’ils peuvent faire dans le prochain. »

Les 32e GLAAD Media Awards annuels seront disponibles en streaming sur Hulu jusqu’à la fin du mois de juin. Découvrez plus de faits saillants ici.