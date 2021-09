Sam Smith et Summer Walker sortent le morceau de “Dear Evan Hansen”

Multi-platine, GRAMMY Award, BRIT, Golden Globe et artiste et auteur-compositeur primé aux Oscars Sam Smith et auteur-compositeur-interprète R&B acclamé iHeart Music, ASCAP et Billboard Award Marcheur d’été ont sorti leur version de “You Will Be Found”, la dernière chanson à être dévoilée de Dear Evan Hansen (Original Motion Picture Soundtrack). Le projet sortira le 24 septembre chez Interscope Records.

Plus tôt ce mois-ci, l’artiste d’enregistrement nominé aux GRAMMY Award et multi-platine SZA a sorti “Les Anonymes” la dernière chanson à être taquinée de Dear Evan Hansen (Bande originale du film).

Une toute nouvelle chanson spécialement conçue pour la sortie d’Universal Pictures, “The Anonymous Ones” a été écrite par Benj Pasek, Justin Paul et Amandla Stenberg. Co-vedette du film, la performance de Stenberg de la chanson telle qu’elle est présentée dans le film a également été publiée.

“The Anonymous Ones” est une chanson qui nous rappelle que tout le monde, même les personnes qui semblent avoir tout ensemble, ont leurs propres luttes, insécurités et peurs. Mais lorsque nous nous ouvrons les uns aux autres, nous réalisons à quel point nous pouvons nous entraider simplement en étant là les uns pour les autres. Dear Evan Hansen (Original Motion Picture Soundtrack) sortira le 24 septembre via Interscope Records.

La programmation complète des artistes a été révélée pour la bande originale, y compris Sam Smith avec Summer Walker, SZA, Carrie Underwood et Dan + Shay, FINNEAS, et Tori Kelly. De plus, l’album de 16 pistes présente de nouveaux enregistrements de la distribution du film. Parmi les nouvelles chansons, la bande originale comprend également “A Little Closer” interprété par Colton Ryan.

Dear Evan Hansen a ouvert ses portes à Broadway en décembre 2016 et est devenu un succès sensationnel, remportant six Tony Awards, dont ceux de la meilleure comédie musicale et pour Ben Platt du meilleur acteur dans un rôle principal dans une comédie musicale. L’album du casting de Broadway a remporté un Grammy. Platt revient dans le rôle d’Evan Hansen sur grand écran, en tant que lycéen anxieux et isolé aspirant à la compréhension et au sentiment d’appartenance au milieu du chaos et de la cruauté de l’ère des médias sociaux.

Précommandez Dear Evan Hansen (Bande originale du film).