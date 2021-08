Sam Surridge s’apprête à rejoindre Stoke City dans le cadre d’un accord permanent

in

L’attaquant de Bournemouth, Sam Surridge, devrait s’installer définitivement à Stoke City, selon diverses sources. John Percy du Times rapporte que le joueur de 23 ans passe un examen médical avec les Potter tandis que Mark McAdam de Sky Sports a confirmé qu’une offre d’environ 5,5 millions de livres sterling avait été acceptée par les Cherries.

Ensemble Sam Surridge pour Stoke City Move

Désir du joueur de partir

Un rapport de Jacob Tanswell de Dorset Live affirme que Surridge a clairement indiqué au manager de Bournemouth Scott Parker qu’il souhaitait quitter le club après avoir commencé la saison derrière Dominic Solanke dans l’ordre hiérarchique.

Surridge ne faisait pas partie de l’équipe qui a ouvert la saison de Bournemouth avec une victoire 5-0 sur MK Dons en Coupe Carabao ce week-end, bien que cela soit dû à une blessure et rien à voir avec le transfert potentiel à Stoke.

Solanke a commencé et a marqué dans ce match, tandis que l’adolescent Christian Saydee est également entré et a trouvé le filet.

Tanswell rapporte également que la plupart, sinon la totalité, des 5,5 millions de livres sterling reçus pour Surridge seront utilisés pour stimuler d’autres domaines de l’équipe. On s’attend à ce qu’un attaquant remplaçant arrive et le club intensifiera ses recherches dans les prochains jours.

Saydee est actuellement le seul remplaçant de Solanke (à l’exception de Surridge) avant le match d’ouverture du championnat du club ce vendredi.

Delap pourparlers a eu lieu

Selon Percy, Stoke a également eu des discussions sur le prêt de l’attaquant de Manchester City Liam Delap.

Nouvelles du transfert de Stoke: l’attaquant de Bournemouth, Sam Surridge, passe un examen médical aujourd’hui et s’apprête à signer un accord permanent. Des pourparlers ont également eu lieu avec Man City au sujet d’un prêt pour Liam Delap – qui serait inférieur à 50/50 à ce stade #scfc – John Percy (@JPercyTelegraph) 2 août 2021

Le jeune de 18 ans est le fils de Rory Delap, qui a passé six ans à Stoke entre 2007 et 2013 et a fait 208 apparitions.

Cependant, il ajoute également que les chances que l’accord soit conclu sont actuellement « moins de 50/50 », donc Stoke devra peut-être commencer à chercher ailleurs un autre ajout.

