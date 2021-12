Sam Waterston est de retour pour le renouveau de la loi et de l’ordre

Ce procureur vient de conclure un nouvel accord.

Le 16 décembre, créateur de Law & Order Queue de loup a confirmé que Sam Waterston sera de retour pour incarner le procureur de district bien-aimé Jack McCoy pour la série NBC Revival.

« Très peu d’annonces de casting m’ont fait autant plaisir », a déclaré le producteur exécutif dans un communiqué. « Depuis le premier jour, Sam a eu un discours parfait quand il s’agit de Jack McCoy en tant que personnage qui reflète et élargit à la fois notre capacité à comprendre la loi. Il est la conscience ultime de la série et j’ai hâte qu’il imite la carrière de Procureur de district de New York Robert Morgenthau, qui a servi jusqu’à l’âge de 90 ans. «

Wolf, le producteur derrière les spin-offs Law & Order: Special Victims Unit et Law & Order: Organized Crime, avait précédemment déclaré que le renouveau – marquant une 21e saison pour la série bien-aimée – était « littéralement les rêves devenus réalité ».

Selon l’annonce originale, le nouveau Law & Order reprendra là où le drame s’était arrêté en 2010, offrant un regard encore plus approfondi sur « la police qui enquête sur le crime et les procureurs de district qui poursuivent les contrevenants ».