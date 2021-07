Sam Williams engage Keith Urban à la guitare pour l’avant-première de l’album “Kids”

Nouveau Signature de Mercury Nashville Sam Wiliams a présenté un nouvel aperçu de son premier album sur le label Glasshouse Children sous la forme du morceau « Kids », avec une apparition à la guitare par Keith Urbain. L’album suit le 20 août et présente Dolly Parton sur le morceau “Happy All The Time”.

Le fils de Hank Williams Jr. et petit-fils de Hank montre la profondeur de son écriture sur le morceau, qui aborde des sujets importants tels que l’alcoolisme et la dépression chez les adolescents. “‘Kids’ est le reflet de la négativité monotone qui accompagne le fait de rester dans la même ville toute sa vie”, explique Williams. “Pendant que vous voulez sortir, vous vous sentez toujours comme un enfant, alors vous restez et continuez le cycle.”

Le morceau a été produit par Jaren Johnston de Cadillac Three, le producteur principal de l’album, qui contient également des chansons supervisées par Paul Moak (Joy Williams, Ashley Monroe), Sean McConnell et Bobby Holland. Les autres écrivains incluent Dan Auerbach, Sean McConnell et Justin Parker.

“Kids” fait suite à la sortie de “10-4”, “Can’t Fool Your Own Blood”, “Shuteye” et “The World: Alone” en tant que dégustateurs de Glasshouse Children. De « Can’t Fool Your Own Blood », l’une des chansons les plus influencées par sa propre situation familiale, Williams déclare : « Cette chanson parle de vivre avec l’adversité. Je chante des drames familiaux que nous vivons tous et avec lesquels nous nous débattons.

« Une chose qui ne vous servira jamais bien est de mentir à quelqu’un que vous aimez. Cela ne peut que conduire à l’agitation. « Can’t Fool Your Own Blood » consiste à briser les schémas et à prendre le contrôle de votre propre destin. Être en guerre avec soi-même est la plus grande bataille.

Précommandez Glasshouse Children, qui sortira le 20 août.

La tracklist complète de Glasshouse Children est :

“Les enfants de la serre”

“Je ne peux pas tromper votre propre sang”

“Happy All The Time (avec Dolly Parton)

« Bulleit Blues »

“10-4”

“Fille sauvage”

« Kids » (avec Keith Urban)

« Shuteye »

“Romantisme sans espoir”

« Le monde : seul »