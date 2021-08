Sam Williams partage la collaboration de Dolly Parton « heureux tout le temps »

Le chanteur et compositeur de Nashville, Sam Williams, a partagé le single “Happy All The Time” assisté par Dolly Parton avant la sortie de son premier album Glasshouse Children, sorti le 20 août via Mercury Nashville.

Williams a écrit le morceau avec Mary Gauthier il y a quelques années et a recruté Bobby Holland et Sean McConnell en tant que producteurs. “Happy All The Time” marque la première collaboration du chanteur avec Parton, une icône de la musique country.

La chanson reprend le dicton séculaire selon lequel l’argent et la richesse ne font pas le bonheur. Un morceau mélancolique, “Happy All The Time” est réfléchi et honnête dans sa livraison à la fois de Williams et de Parton.

Parler avec Zane Lowe pour Apple Musique 1 après la première de la chanson, Williams a partagé son enthousiasme à l’idée de travailler avec une telle légende de la musique country.

“Elle[Dolly} a l’une de mes voix préférées de tous les temps et elle peut faire tellement de choses avec elle et elle est aussi forte que jamais. J’avais fait la chanson il y a environ deux ans, donc je n’avais que 21 ans, et avoir quelqu’un de sa stature sur le front me tamponne comme ça, je ne pouvais tout simplement pas y croire. C’est tellement génial pour une légende comme celle-là d’embrasser quelqu’un de si nouveau et un peu à gauche du centre, c’est tout simplement incroyable.

“Happy All The Time” est l’une des deux seules collaborations sur Glasshouse Children. En juillet, Williams a partagé le morceau de l’album “Enfants” qui met en vedette Keith Urban. Williams a également offert “10-4», « Can’t Fool Your Own Blood », « SHUTEYE » et « The World: Alone » avant la sortie officielle de l’album plus tard ce mois-ci.

Fils de Hank Williams Jr. et petit-fils de Hank Williams a assemblé son premier disque avec l’intention d’explorer les idées de destin, de libre arbitre et de liens familiaux, entre autres sujets. Avec les singles sortis jusqu’à présent, les auditeurs ont eu la chance de voir une multitude d’aspects des compétences de Williams en tant qu’auteur-compositeur.

Williams a signé pour UMG Nashville en juin. “Sa voix puissante et émouvante se combine à sa narration introspective pour vous immerger complètement dans la propre vie de Sam et vous faire ressentir tout ce qu’il ressent”, a déclaré Cindy Mabe, présidente d’UMG Nashville, à l’époque. “C’est un talent si spécial et je pense que la musique de Sam aidera à mener la musique country dans sa prochaine évolution.”

