Sam Williams publie deux nouvelles vidéos “Vevo DSCVR”

Vevo a annoncé la sortie de l’auteur-compositeur-interprète de Nashville Sam Williams Les performances DSCVR de “The World: Alone” et “Glasshouse Children”, de son prochain album, Glasshouse Children, devrait sortir le 20 août via Mercury Nashville.

Sam Williams, le petit-fils du pionnier du country Hank Williams et fils de la légende hors-la-loi Hank Jr., est le dernier d’une longue lignée d’originaux américains, mais pas ici pour des raisons de tradition ou d’héritage. Écrivant avec une voix et un style singuliers, il fusionne une honnêteté déchirante et une poésie franche avec une vulnérabilité brute et une profonde empathie pour un son profond et cinématographique.

Glasshouse Children a été présenté au monde avec la sortie du single à combustion lente “The World: Alone” après la mort soudaine de la sœur de Sam, Katie, amenant Sam à découvrir un but plus profond dans la vie. “Cette chanson n’a jamais été prévue pour être un single”, dit Williams, “mais je ne connaissais pas d’autre moyen d’honorer la mémoire de Katie. Elle était au premier rang à mes débuts à Opry et a toujours été ma plus grande pom-pom girl. J’ai écrit le morceau un an avant son décès, n’ayant aucune idée que je raconterais en détail une tragédie et la perte d’un rêve, mais la musique vit et grandit, et je comprends maintenant que j’étais destiné à le faire et que je devais continuer. ” Il est sorti le jour de ce qui aurait été le 28e anniversaire de Katie.

La chanson titre de l’album, « Glasshouse Children », est une réflexion orchestrale sur la façon dont les traumatismes passés peuvent façonner la force actuelle. L’air obsédant a été co-écrit avec Ronnie Bowman et Dan Auerbach des Black Keys, et met en évidence la voix tendre et plaintive de Williams tout au long.

Le mois dernier, Williams a partagé la vidéo de son dernier single, “10-4.” Réalisé par Kwaku Ospinto et tourné dans les bois reculés de Joelton, Tennessee et à Marrowbone Lake à Nashville, Tennessee, la vidéo capture la nature éphémère de l’amour idéalisé et les complexités de chaque relation.

Précommandez Glasshouse Children.