Sam Williams sort une vidéo pour ’10-4′ avant son nouvel album

auteur-compositeur-interprète de Nashville Sam Williams a partagé la vidéo de son dernier single, “10-4”. Réalisé par Kwaku Ospinto et tourné dans les bois reculés de Joelton, Tennessee et à Marrowbone Lake à Nashville, Tennessee, la vidéo capture la nature éphémère de l’amour idéalisé et les complexités de chaque relation.

« En écoutant ’10-4′ en tant que chanson, vous ne la considérerez peut-être pas comme idéaliste ou pieux, cela peut simplement sembler réconfortant», explique Williams. « Avec cette vidéo, j’ai voulu explorer la complexité des relations et l’idée que les choses ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être. Il n’est pas clair si la relation décrite est réelle ou si elle n’était qu’un rêve de ce à quoi l’amour pourrait ressembler. J’aime le côté abstrait de la vidéo et j’espère que ce n’est pas ce à quoi l’auditeur s’attend.

Sorti à l’origine en mai, “10-4” a été co-écrit par Sam et Daniel Tashian (Kacey Musgraves, Lee Ann Womack) et produit par Jaren Johnston (Keith Urban, Thomas Rhett).

Plus tôt ce mois-ci, Williams a annoncé que son premier album, Glasshouse Children, devrait arriver le 20 août via Mercury Nashville. Avant la sortie, il a partagé une toute nouvelle chanson, “Kids (Feat. Keith Urban).” “Kids” a été écrit par Hank Compton, Boots Ottestad (Robbie Williams, Tim McGraw) et Eric Arejes (Tim McGraw, Thompson Square, Rachel Wammack), produit par Jaren Johnston (Keith Urban, Thomas Rhett) et met en vedette Keith Urban à la guitare électrique .

À ce jour, Sam a partagé cinq chansons comme un avant-goût de ce qui va venir de Glasshouse Children – “Kids (Feat. Keith Urban)” a été précédé de “10-4”, “Can’t Fool Your Own Blood”, “SHUTEYE” et “The World: Alone”, une chanson qu’il a publiée en l’honneur du 28e anniversaire de sa défunte sœur Katie Williams. Les morceaux ont reçu des critiques élogieuses de la part d’American Songwriter, Billboard, NPR et Rolling Stone, qui ont salué “Can’t Fool Your Own Blood” comme “une performance obsédante digne de son nom de famille”.

Précommandez Glasshouse Children.