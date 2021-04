Sam Wilson ⋆ 10z viral

Aujourd’hui marque un jour important pour les fans de Marvel: c’est l’anniversaire de Sam Wilson! La star de The Falcon and the Winter Soldier, Sam Wilson est un personnage que nous connaissons depuis des années. Nous le regardons dans l’univers cinématographique Marvel depuis Captain America: The Winter Soldier, et je suis prêt pour son passage en tant que Cap.

C’est un personnage incroyable, toujours prêt à aider et à faire ce qu’il faut. Et c’est quelqu’un dont l’Amérique a besoin. En pensant à Sam pour son anniversaire, je ne peux pas m’empêcher de penser à tous les moments que nous devons encore accompagner en tant que Captain America. Je sais, dans la série, que techniquement, c’est toujours John Walker, mais allez. L’Amérique a besoin de Sam Wilson, et c’est un excellent bonnet dans les bandes dessinées. Je suis prêt à le voir.

L’épisode le plus récent de Falcon and the Winter Soldier a eu une belle scène entre Karli Morgenthau et Sam qui est un regard émouvant sur les raisons pour lesquelles Sam en tant que personnage est si incroyable.

La raison pour laquelle cela fonctionne est que Sam, en tant que personnage, est quelqu’un qui est prêt à écouter. Il va chercher ceux qui ont besoin de lui et parler des choses, et c’est un homme bon. Être Captain America ne consiste pas à savoir qui peut lancer le bouclier ou le manipuler. Il s’agit d’être un homme bon, et c’est ce que Sam Wilson est au cœur. Alors aujourd’hui, je suis prêt à le célébrer et à tout ce qu’il représente parce que j’aime Sam Wilson (comme nous devrions tous).

Twitter a partagé l’amour pour Sam Wilson en l’honneur d’aujourd’hui.

joyeux anniversaire à sam wilson, notre prochain capitaine amérique pic.twitter.com/H79owIbMhV – zach (@civiiswar) 14 avril 2021

JOURNÉE SAM WILSON !!! ❤💖💞💓💓💕❤ pic.twitter.com/3XO8g60ws8 – Angel ♡ (@spideymybby) 14 avril 2021

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de #SamWilson! #HappyBirthdaySamWilson pic.twitter.com/VgiDlCkvW2 – les mises à jour du faucon et du soldat d’hiver (@sambuckyseries) 14 avril 2021

joyeux anniversaire au meilleur garçon de tous les temps, sam wilson !!! pic.twitter.com/yVIPMbg2p0 – ★ ru; jour de sam wilson! (@RUHANlYAT) 14 avril 2021

joyeux anniversaire, sam wilson! vous méritez toutes les bonnes choses du monde comme mon capitaine america 🥺 pic.twitter.com/SQg77otDHO – ᴺᴹ kazee ⧗ #SamWilson (@romanovarb) 14 avril 2021

J’espère que Sam Wilson reprendra ce bouclier et sera le Captain America que je connais. Et j’ai hâte de voir ce que Falcon and the Winter Soldier lui réserve dans ces deux derniers épisodes. C’est un personnage incroyable et mérite tout l’amour et toute l’attention.

(image: Marvel Entertainment)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci? Devenez abonné et soutenez le site!

—La Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers personne, discours de haine et pêche à la traîne.

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]