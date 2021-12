Samaipata clôture son deuxième fonds avec 107 millions pour investir dans des startups numériques

13/12/2021 à 18h45 CET

MONSIEUR

Le gestionnaire espagnol du « capital-risque » Samaipata a fermé son deuxième fonds d’investissement avec des engagements à hauteur de 107 millions d’euros, ce qui représente une sursouscription de 7 millions d’euros au-dessus des 100 millions attendus.

La firme souligne que 65% du capital a été souscrit par des investisseurs institutionnels internationaux, ce qui « démontre la confiance placée par une grande partie de l’investissement international », disent-ils.

Avec ce nouveau fonds, baptisé Samaipata II, il est dirigé par José del Barrio, associé fondateur de Samaipata et co-fondateur de La Nevera Roja, et Eduardo Díez-Hochleitner, président de Plus mobile, les actifs sous gestion du gestionnaire s’élèvent à plus de 150 millions d’euros.

« Grâce à ce deuxième fonds, presque quatre fois plus important que le premier, nous avons plus de capacité pour continuer à soutenir les meilleurs entrepreneurs en Europe et pour pouvoir les accompagner tout au long des différentes étapes de développement de leur projet avec jusqu’à 15 millions d’euros par entreprise », a déclaré Del Barrio.

Samaipata II prévoit de constituer un portefeuille de 30 startups en amont (seed et pre-seed) pour des montants compris entre 500 000 et 3 000 000 euros. Le cabinet, qui se concentre sur les plateformes numériques européennes en phase de démarrage, veille à ce que L’Espagne reste un marché clé. « Le potentiel est énorme », a déclaré son fondateur.

D’un point de vue géographique, l’Espagne représentera environ entre 30 et 50 % de l’investissement dans un portefeuille paneuropéen. A ce jour, Samaipata a déjà réalisé huit investissements dans des startups via ce fonds : trois en Espagne, trois en France, un au Royaume-Uni et un en Allemagne. Ces opérations incluent Big Blue (plateforme de gestion des commandes pour les marques de commerce électronique), Fintecture (plateforme B2B pour les paiements de compte à compte ou A2A) ou Retraced (plateforme qui aide les marques de mode à rendre votre chaîne d’approvisionnement plus transparente et plus durable).

Samaipata cherche à investir dans des modèles d’affaires ayant le potentiel de générer des effets de réseau à grande échelle, comme principal pilier de la création de valeur à long terme, sans spécifications concernant le secteur et le modèle d’affaires (B2B ou B2C). Plus de 60 % du fonds sera réservé aux investissements de suivi dans les augmentations de capital des sociétés les plus prometteuses du portefeuille.

« Nous sommes fermement engagés dans l’écosystème entrepreneurial technologique espagnol et européen, auquel nous espérons continuer à contribuer à travers ce deuxième fonds, en aidant les entrepreneurs en démarrage à créer des entreprises technologiques de premier plan à l’échelle mondiale », a ajouté José del Barrio.

Dans le même temps, Samaipata a renforcé ses équipes d’investissement et d’exploitation ces derniers mois, avec des incorporations dans différentes zones géographiques. D’ici la fin de l’année, l’équipe prévoit d’avoir 16 professionnels répartis principalement entre Madrid, Paris, Londres et Berlin, en phase avec sa philosophie d’entreprise distante et les pieds sur terre.

Enfin, et en tant que « pilier fondamental » du nouveau fonds, Samaipata a lancé The Hive, une plate-forme d’experts répartis dans le monde entier pour accompagner les entrepreneurs de leur portefeuille avec des conseils, des services et du contenu pour couvrir des aspects critiques tels que l’attraction de talents et capital, l’évolutivité ou la gestion des données, entre autres.

Son premier fonds, Samaipata I, créé en 2016, compte encore 13 sociétés actives en portefeuille. Ce fonds inaugural a terminé sa période d’investissement il y a quelques mois et a déjà signalé des désinvestissements réussis à ses investisseurs, comme la cession de Deporvillage à JD Sports (annoncée en juin dernier) ou celle de la société française FoodChéri à Sodexo en 2018.