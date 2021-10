Samantha Giles d’Emmerdale admet que la perruque de Bernice Blackstock était un « désastre »

Samantha Giles d’Emmerdale a été forcée de revivre le cauchemar qu’était la perruque de Bernice Blackstock qui est devenue l’un des plus gros sujets de discussion du feuilleton au plus fort de la pandémie.

L’actrice est revenue dans les Dales plus tôt cette année, mais son retour a été éclipsé par les critiques concernant le morceau de cheveux qui est devenu essentiel alors que les stars du savon ont été obligées de se coiffer et de se maquiller pendant la pandémie.

Avec Bernice étant coiffeuse et finalement l’une des résidents les plus soignés du village du Yorkshire, il était essentiel qu’elle ait toujours l’air de la pièce.

Apparaissant sur Lorraine d’aujourd’hui, s’adressant à l’animatrice Christine Lampard – qui remplaçait Lorraine Kelly – Samantha a déclaré: «C’est bizarre, je suis comme un boomerang, n’est-ce pas? Continuez à penser que je suis parti et puis je reviens.

« C’était agréable d’être de retour, c’était très étrange avec toutes les règles de Covid et bien sûr Dieu merci, les cheveux et le maquillage sont de retour! »

Elle a poursuivi: ‘Bernice est coiffeuse, elle doit avoir l’air bourrée et ainsi de suite, alors nous avons opté pour la perruque et cela a eu son propre lot de désastres, n’est-ce pas?

Samantha Giles forcée de revivre sa perruque Emmerdale «catastrophe» sur Lorraine (Photo: ITV)



La perruque était l’un des principaux sujets de discussion du feuilleton (Photo: ITV)

« Quand j’ai vu certaines des photos, j’ai pensé : « oh non !! »

Samantha avait précédemment expliqué le raisonnement derrière la perruque, disant à Metro.co.uk qu’elle avait des « cheveux crépus épais et raides » et qu’elle ne pouvait pas le faire elle-même.

« Je ne peux pas le faire ! », nous a-t-elle dit. « De toute évidence, Bernice est coiffeuse, donc on ne la verra pas moins que coiffée, si vous voulez ! »

Emmerdale continue ce soir à 19h sur ITV.

