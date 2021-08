Samantha laisse tomber ‘Akkineni’: l’acteur parle des trolls des réseaux sociaux et de sa réaction

Samantha a également exprimé son désir d’un rôle stimulant dans n’importe quelle langue. (Déposer)

La décision de Samantha Akkineni de laisser tomber son nom de famille sur les réseaux sociaux, choisissant plutôt de passer par S, a déclenché des rumeurs selon lesquelles sa relation avec l’acteur-mari Naga Chaitanya avait traversé une période difficile. Le duo, baptisé ChaySam par les fans, s’est marié en 2017 lors d’un mariage privé.

Maintenant, Samantha a parlé à Film Companion d’avoir été trollée pour sa décision. L’acteur a déclaré qu’elle n’avait pas répondu aux trolls, que ce soit pour ceux qui l’avaient trollée pour The Family Man ou ceci. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas réagi à un tel bruit et n’avait pas l’intention de le faire non plus malgré les aiguillons pour répondre.

Elle a dit que tout le monde voulait qu’elle réponde pendant le numéro de The Family Man. Il y a eu près de 65 000 tweets la critiquant, mais elle a dit qu’elle ne parlerait que quand elle le devrait et en aurait envie. Samantha a ajouté qu’elle ne serait pas obligée de dire quelque chose au bulldozer.

The Family Man 2 a suscité la controverse au milieu des affirmations selon lesquelles les créateurs auraient dépeint le peuple tamoul de manière négative. Cependant, le spectacle a été bien reçu à travers l’Inde.

Samantha a également exprimé son désir d’un rôle stimulant dans n’importe quelle langue.

Elle a dit qu’elle avait eu peur d’une nouvelle industrie, qu’elle pensait être étrangère à elle. Cependant, elle essaie maintenant de surmonter toutes ses insécurités et de trouver ses marques dans le Sud.

En conséquence, entrer dans une nouvelle atmosphère était effrayant. Cependant, la réponse à The Family Man et les éloges pour elle du nord de l’Inde l’avaient encouragée à accepter de nouveaux défis dans n’importe quelle langue.

Samantha a déclaré qu’elle était toujours une actrice affamée à la recherche du prochain défi et qu’elle était ouverte à tout défi, d’où qu’il vienne.

Quant à Naga Chaitanya, l’acteur suivra les traces de sa femme et fera ses débuts à Bollywood avec la star d’Aamir Khan Laal Singh Chaddha, un remake de Forrest Gump.

