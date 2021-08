Samantha mourra-t-elle lors du redémarrage de «Sex and the City»?

in

La grande question que tout le monde se pose désormais est de savoir qui mourra dans la fiction et tout indique qu’il pourrait s’agir du personnage de Samantha Jones.

Scène avec Carrie Bradshaw et Samantha Jones de la série ‘Sex and The City’. (Spécial)

Ceci malgré le fait que les créateurs de ‘Le sexe et la ville“Ils ont promis qu’ils ne la tueraient pas pour justifier l’absence de l’actrice Kim cattrall, qui refuse depuis des années de reprendre son rôle dans une troisième suite de film ou dans la suite de l’histoire sur petit écran que HBO Max prépare actuellement.

À l’époque, il s’était assuré que sa disparition de la vie de Carrie, Miranda et Charlotte s’expliquerait par le passage naturel du temps, qui implique parfois de laisser derrière lui même les plus vieux amis.