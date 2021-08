Samantha Murray Sharan bat Richel Hogenkamp au tour de qualification

in

25/08/2021 à 1h45 CEST

Le joueur britannique Samantha Murray Sharan, numéro 263 de la WTA, a remporté le tour de qualification de l’US Open par 6-2, 3-6 et 7-5 en une heure et cinquante-deux minutes au joueur de tennis néerlandais Richel Hogenkamp, numéro 268 de la WTA. Après ce résultat, la gagnante parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour accéder à l’US Open.

La Néerlandaise a réussi à casser le service 3 fois à son adversaire, tandis que la joueuse britannique, de son côté, l’a réussi 5 fois. De plus, la Britannique a réalisé 79% au premier service, 2 doubles fautes et fait 65% des points de service, tandis que sa rivale a obtenu une efficacité de 68%, a fait 8 doubles fautes et a réussi à gagner 56% des points au service.

Dans le tournoi New York (US Open) une phase de qualification préliminaire est effectuée que les joueurs de tennis les moins bien classés doivent passer pour participer au tournoi officiel. Concrètement, à ce stade de la compétition, un total de 128 joueurs de tennis s’affrontent. De même, il se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur.