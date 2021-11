Samaranch réclame l’unanimité politique et sociale pour réaliser les JO d’hiver

11/12/2021 à 19:02 CET

Le premier vice-président du Comité International Olympique (CIO), Juan Antonio Samaranch, a souligné ce vendredi la nécessité d’une « unanimité » à la fois institutionnelle et sociale pour faire en sorte que les Pyrénées accueillent les Jeux Olympiques d’hiver, à l’heure où il voit une Catalogne « axé sur le non ».

Samaranch a fait cette réflexion dans une interview avec ‘TV3’, dans laquelle il a souligné qu’à l’heure actuelle voit la société catalane très réticente à tout projet, certaines déclarations qui interviennent après que la loi d’accompagnement de la Generalitat ait clairement indiqué que le gouvernement régional ne parie pas sur l’organisation des Jeux olympiques d’hiver, comme le souhaite la CUP.

De même, Samaranch a détaillé certains des critères qui doivent marquer la candidature Pirineus-Barcelone pour accueillir les Jeux d’hiver de 2030, lors du « 14è Fòrum Olímpic » qui s’est tenu à Barcelone.

Samaranch a expliqué qu’un des facteurs les plus valorisés actuellement est que les investissements dans les installations et les infrastructures ne sont pas faits uniquement pour les Jeux, mais sont conçus de manière à pouvoir être utilisés à long terme et avoir un impact positif sur le territoire.

Le CIO veut éviter la répétition de cas d’installations tombées en désuétude après les Jeux ou éviter des coûts excessifs pour des investissements d’infrastructure pharaoniques qui, à long terme, se sont avérés insoutenables.

Samaranch a souligné qu' »il n’y a pas besoin d’aéroports, de routes ou de trains. Rien ».