Samarial Dubose arrêté pour la mort de Noah Godleski

Un homme de Floride accusé d’avoir battu son fils à mort aurait tenté de prendre la chute pour sa petite amie, mais la police a déclaré que ses aveux à un parent les avaient tous les deux coulés. Samarial Renée Dubose, 30 ans, a été arrêtée dans le Connecticut vendredi matin, trois jours seulement après que la police du Sunshine State a arrêté son petit ami Jason Daniel Godleski, 33 ans, pour avoir prétendument tué Noé Godleski, 12.

Comme Law&Crime l’a signalé précédemment, les agents ont accusé le père d’avoir fait des aveux en prison au sujet de son fils qui avait été frappé trop fort au visage et à l’arrière de la tête. Les agents n’ont pas initialement précisé qui, selon lui, avait fait cela.

« L’accusé a déclaré que la victime avait été frappée trop fort au visage et à l’arrière de la tête », a écrit la police dans l’affidavit de cause probable dans le cas de Jason Godleski.

Ils ont utilisé une formulation passive similaire dans l’affidavit concernant Dubose.

« Godleski a déclaré que la victime avait été frappée trop fort au visage et à l’arrière de la tête », a déclaré la police.

Lors d’une conférence de presse jeudi avant l’arrestation de Dubose, cependant, le chef de la police de Palm Bay Nelson Moya en Floride a déclaré que Jason Godleski impliquait les deux suspects, selon WKMG. Le père aurait dit que « nous », c’est-à-dire lui et Dubose, avions frappé Noah trop fort au visage et à l’arrière de la tête.

Les flics ont précédemment déclaré avoir parlé à Dubose dans le Connecticut. Elle aurait prétendu avoir entendu son petit ami battre son fils après avoir mis le garçon dans la buanderie en guise de punition.

« Le défendeur [Godleski] a finalement quitté la buanderie en laissant la victime à l’intérieur », a déclaré la police. C’était prétendument le 17 octobre.

Dans cette version des événements, Jason Godleski a dit à sa petite amie le 20 octobre qu’il allait la conduire, elle et leurs trois autres enfants, dans le Connecticut afin qu’elle puisse être avec sa famille pour lui donner « une pause avec la victime ». Dubose aurait déclaré qu’un ami de Godleski était censé garder le garçon de 12 ans, mais cet ami aurait déclaré qu’on ne lui avait jamais dit de garder l’enfant et qu’il n’avait pas l’intention d’aller chez eux.

Dans les aveux présumés en prison, Jason Godleski a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de tuer son fils. Il aurait dit qu’il avait répété une histoire avec Dubose. Cette prétendue histoire serait censée donner à Dubose un air innocent, alors il prendrait le blâme et elle prendrait les enfants restants.

Une partie de la dissimulation impliquait d’utiliser les mains de Noah pour donner l’impression qu’il s’était auto-infligé, ont déclaré les flics. Le département de police de Palm Bay a déclaré que Godleski avait signalé la mort de son fils le 22 octobre, mais n’a pas précisé comment la victime était décédée.

Dubose et Godleski font face à des accusations d’homicide involontaire aggravé d’un enfant et de non-signalement d’un décès.

[Screenshot via WKMG; original picture of Noah Godleski released thorough the Palm Bay Police Department]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]