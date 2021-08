Samaritain: 7 choses rapides que nous savons sur le film de super-héros de Sylvester Stallone

in

La date de sortie de Samaritan est fixée au 26 août 2022

Samaritain devrait sortir le 26 août 2022, bien que United Artists Releasing n’ait pas encore révélé si le film de super-héros aura un déploiement théâtral traditionnel, sera diffusé uniquement ou utilisera une sorte d’hybride. Le film devait auparavant sortir le 20 novembre 2020, le 11 décembre 2020 et plus tard le 4 juin 2021, mais ces trois dates précédentes ont été repoussées en raison des retards de production provoqués par la pandémie en cours et son impact sur cinémas du monde entier.