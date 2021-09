Samco Mutual Fund lance sa première campagne de marque

Le TVC a été conceptualisé, écrit et produit par l’équipe marketing interne de Samco

Samco Mutual Fund a lancé sa toute première campagne de marque pour promouvoir le cadre d’investissement soumis à des tests de résistance du fonds commun de placement appelé « HexaSheild », une stratégie qui choisira des investissements qui durent et survivent dans diverses situations stressantes et génèrent des rendements supérieurs ajustés au risque à long terme . La campagne vise à montrer comment Samco Mutual Fund soumet chacune des entreprises à une série de six tests rigoureux définis par le cadre exclusif HexaShield de Samco et seules les entreprises qui réussissent le test HexaShield feront partie de l’univers d’investissement.

La campagne TVC présente le déroulement du stress test réalisé sur une voiture avant son lancement. Il compare le processus avec le processus de test du « cadre HexaShield » de Samco MF, conçu pour tester si l’entreprise peut résister à diverses pressions macro et microéconomiques et être une machine de composition. Le TVC a été conceptualisé, écrit et produit par l’équipe marketing interne de Samco.

« Considérant le premier investissement soumis à des tests de résistance en Inde à l’aide de notre cadre Hexashield que nous avons développé, nous voulions montrer comment les tests de résistance sont effectués pour la sécurité des consommateurs pour d’autres produits, puis pourquoi pas pour leurs investissements ? Dans le même temps, nous voulions également communiquer l’ensemble du concept dans un format non seulement facile à comprendre mais aussi mémorable », a déclaré Chirag Joshi, directeur marketing du groupe Samco.

Le TVC prend principalement l’exemple d’une voiture neuve qui subit un crash-test pour un accident de voiture vertical à grande hauteur, évalue l’impact sur la voiture et teste le déploiement d’airbags assurant la sécurité du conducteur. Le TVC présente des ingénieurs testant divers aspects de la voiture avant de la tester pour révéler l’impact de l’accident et le test réussi de l’accident de voiture. Ce test de collision automobile établit un parallèle avec le cadre HexaShield de Samco, où le fonds commun de placement soumettra à un test de résistance chaque investissement avant de l’inclure dans le portefeuille.

