Samecoin Emphatic Rise pour devenir le meilleur fournisseur de solutions DeFi fiable Crypto new media

La croissance et la popularité des crypto-monnaies ont apporté de nombreuses opportunités. En conséquence, de nombreux experts en technologie se sont aventurés dans l’espace crypto pour exploiter ces opportunités et offrir aux utilisateurs une expérience exceptionnelle dans l’espace crypto.

Malheureusement, tous les projets nés de ces nobles causes n’ont pas dépassé le stade de l’incubation. Cela dit, les échecs de beaucoup ont servi de leçon aux projets à venir cherchant à prendre pied sur le marché imprévisible de la crypto. Samecoin est un projet qui a réussi à se frayer un chemin sur ce marché volatil.

L’écosystème Samecoin se compose des applications SameID et SamePay ainsi que des stablecoins SameUSD et SameEUR. L’écosystème est accessible via le jeton utilitaire Samecoin (SAME). L’écosystème vise à améliorer l’adoption mondiale des cryptos comme moyen de paiement quotidien.

Malgré la volatilité des crypto-monnaies, la difficulté d’utilisation par les gens ordinaires et les processus KYC coûteux qui réduisent la vitesse et la confidentialité, l’adoption de Samecoin augmente régulièrement malgré son lancement il y a quelques mois seulement. Mais jusqu’où Samecoin est-il allé pour réaliser sa vision et répondre aux besoins des fanatiques de crypto-monnaie ? Découvrons-en plus sur son histoire à succès jusqu’à présent.

Écosystème Samecoin

Le protocole Samecoin est un écosystème de stablecoin décentralisé qui vise à combiner les mérites du fiat et du crypto ; fournissant ainsi une solution de paiement numérique transparente pour les nouveaux et experts passionnés de crypto. Le jeton d’utilité du protocole SAME est récompensé lors de la frappe de SameUSD et SameEUR. SAME peut également être mis en jeu afin de l’utiliser pour payer des frais de transaction sur SamePay, offrant aux utilisateurs des frais réduits, moins chers que d’autres applications de portefeuille non dépositaires.

Pour le rendre compétitif et entièrement axé sur le consommateur, Samecoin comprend des composants clés qui incluent les applications Samecoin, la gouvernance autonome financière et décentralisée (DAO). La composante financière est remplie par sa famille de pièces stables qui facilitent les paiements en ligne.

L’élément Apps contient SamePay, SameID et SameFinance. SamePay est un portefeuille non dépositaire qui dispose d’une plate-forme de paiement social grâce à laquelle le commerce, l’envoi et la réception de crypto sont facilités.

SameFinance est leur protocole d’agriculture de rendement axé sur les pièces stables, qui agit comme l’épine dorsale fournissant des liquidités à cet écosystème décentralisé.

De plus, la communauté Samecoin pourra participer à une gouvernance autonome décentralisée à l’aide du jeton vSamecoin.

Forger des partenariats solides

Eh bien, personne ne veut passer à côté d’une belle réussite. L’incroyable potentiel de Samecoin dans le monde DeFi a vu des investisseurs réputés et des entreprises notables à l’intérieur et à l’extérieur de l’espace DeFi se joindre à l’entreprise. Ces partenariats visent à faire avancer la vision de Samecoin et à augmenter son taux d’adoption.

Par exemple, Reef a récemment annoncé que Samecoin deviendrait le premier stablecoin de l’écosystème Reef Chain. Cette intégration, qui englobe également la chaîne EVM DeFi de Reef Finance, permettra à Samecoin d’accéder à des liquidités dans divers écosystèmes de blockchains.

Il convient de noter que Samecoin a déjà été intégré avec succès à Binance Smart Chain (BSC) et Hoo Smart Chain (HSC). La plateforme sera lancée sur la Huobi Eco Chain (HECO) le 20 août.

Outre Reef, BSC, HSC et HECO, Samecoin a également été en mesure d’intégrer plusieurs bailleurs de fonds dans son giron, notamment;

GameArt – Une plate-forme de jeu numérique avec plus de 80 jeux de machines à sous vidéo disponibles sur plusieurs marchés réglementés. GameArt offre aux joueurs une expérience de jeu interactive avec leur propre langue, devise et identité. iGaming Group – Un fournisseur de solutions technologiques de jeux en ligne hébergeant plus de 7 000 jeux, avec des partenariats avec plus de 65 fournisseurs de jeux et des dizaines de clients opérant sur plus de 20 marchés. iGaming Group a développé des solutions iGaming innovantes et puissantes qui sont utilisées par les startups iGaming et les leaders de l’industrie. Certik – Un fournisseur de solutions de sécurité avec plus de 500 clients leaders dans le monde de la technologie, dont Binance, RESERVE, fetch.ai et Terra. Certik a réussi à sécuriser des actifs d’une valeur de 30 milliards de dollars stockés sur des blockchains, y compris un récent audit Samecoin. BlueOcean Gaming – Une plate-forme iGaming qui fournit des solutions technologiques à plusieurs clients de l’industrie iGaming. D’autres mentions notables incluent Hyperpay, GeekCapital, AKA, BlockGaming, BAF Capital, ABlock Capital, ChainCatcher et Data Link Foundation.

Les réalisations massives de Samecoin et une feuille de route prometteuse

Il existe plusieurs façons de mesurer le succès et la valeur des actifs cryptographiques. Cependant, la valeur totale verrouillée (TVL) est l’une des métriques les plus essentielles. TVL donne un aperçu de ces actifs à travers 5 catégories différentes; Dex, prêts, paiements, actifs et dérivés.

Après avoir lancé sa version bêta le 8 juin 2021, Samecoin a amassé 2 millions de TVL au cours de la première heure. Bien que cela indique un décollage métaphorique, ce n’est que la première réalisation d’une liste d’initiatives destinées à faire avancer le succès de Samecoin.

Samecoin s’est jusqu’à présent imposé comme un écosystème avec une bonne vision et une technologie déjà fonctionnelle. Plusieurs étapes ont déjà été franchies jusqu’à présent en 2021, notamment le succès du protocole Samecoin Beta, les tests SamePay Alpha et le déploiement sur plusieurs blockchains. ,

Nous avons également assisté aux tests bêta pour SameUSD et Samecoin, et la soumission de la dapp Samecoin sur DappRadar.

Le voyage vers le succès n’est pas encore terminé car Samecoin prévoit de lancer sa vente publique plus tard cette année tout en inscrivant SameUSD et Samecoin sur les bourses. Les 3e et 4e trimestres verront également la version complète du protocole Samecoin avec des tests bêta privés déjà prévus pour l’infrastructure de l’application SamePay. Samecoin fera des annonces à sa communauté Twitter et Telegram au fur et à mesure que ces jalons et bien d’autres se poursuivent. Vous pouvez suivre la feuille de route de Samecoin sur le site officiel de Samecoin.