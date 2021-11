Jaime Munguía contre. Gabriel Rosado et David Benavidez contre. Kyrone Davis est les combats de samedi. Munguía à la remise des diplômes : soit il passe un diplôme, soit il continue de les éviter. Benavidez, à un autre match nul, le deuxième en un an et nous savons déjà pourquoi.

Dans cette vidéo, nous analysons le défi que Rosado implique pour Munguía, la raison pour y faire face et ce qui se passera ensuite, en fonction de la façon dont il remporte ce combat. La vraie boxe ou ce qui s’impose au jour le jour, ‘Boxe Industrielle’ en ‘mode jeu vidéo’.

David Benavidez fait déjà face à un engagement qui en principe aurait dû être contre José Uzcátegui, qui a été détecté Epo Genetico et retiré de la carte. Il aurait dû s’appeler Kyrone Davis en tant que remplaçant. Ce combat était incroyablement (nous ne savons pas s’il l’est toujours), désigné comme un « éliminateur de titre des super-moyens », c’est-à-dire la ceinture détenue par Saul « Canelo » Alvarez. Un titre qui a une histoire très particulière, puisqu’il a été contesté par ceux qui n’étaient pas classés et accrochés à un combat pour le titre WBA. Bref, un sceptre « incontesté », en réalité « décerné » par la WBC. On vous l’explique dans cette vidéo Sans Filtre sur les attentes autour des principaux combats du week-end.

REMARQUE: Dans le graphique qui apparaît à partir de la minute 3:41 où il est écrit « septembre », il aurait dû être indiqué « décembre ».