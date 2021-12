Samedi historique à Catamarca a culminé avec des titres pour Samson Rosa et les frères Corzo

ARGENTINE – Le dernier samedi 11 décembre restera dans la rétine de la boxe de Catamarca depuis le centre sportif Fray Mamerto Esquiú, avec un grand soutien du public, habillé pour accueillir la dispute de trois titres régionaux, tous étant entre les mains de son figure dans un événement qui pourrait être apprécié sur l’écran de TyC Sports, dans le cadre d’une nouvelle production internationale par OR Promotions.

Dans le choc principal, le local Pablo « Pacman » Corzo (81 500 / 8-0-0, 8 KO), a remporté le titre latin silver WBC cruiser (vacant) en battant le joueur expérimenté par KO technique au huitième tour. Colombien, Carlos « El Guerrero » Galván (86 500 / 18-12-1, 17 KO).

Après avoir démoli ses précédents adversaires, le tout nouveau monarque a cette fois enfilé sa combinaison et a su démontrer une technique raffinée pour s’éloigner du danger traîné par un adversaire doté d’une vaste expérience internationale (Caleb Plant, Imannuwel Aleem, Willie Monroe Jr. et le redoutable Zhanibek Alimkhanuly, entre autres) et qu’il est arrivé à un poids plus élevé que celui convenu en raison de problèmes d’expédition, qui ont empêché les derniers ajustements pour atteindre son engagement.

Cependant, Corzo ne s’est pas découragé et a surmonté trois facteurs déterminants : la pression pour se plier devant son public, la toile parcourue par le Barranquilla et la différence de poids qui a favorisé sa frappe. Dans ce scénario, le joueur de 21 ans, qui a fait ses débuts dans le domaine loué il y a à peine six mois, a dominé tous les tours avec une punition prononcée au visage et à la zone molle, réduisant la résistance d’un Galván qui a une fois terminé le septième tour, il ne condamna plus.

Dans l’autre attraction principale, le Riojan José « Sansón » Rosa (63.200 / 11-0-0, 9 KO) a démoli le bolivien Walter « Metralleta » Roca Rivero (62.000 / 12-1-0, 9 KO) en deux tours pour restez avec la vacance du titre WBC super léger latin.

Dans une année inoubliable qui l’a eu comme le combattant le plus actif du pays (onze combats), Rosa a clôturé la saison de la meilleure des manières et n’a laissé aucun doute sur ses conditions, qui le condamneront sûrement sur le podium du meilleur espoir national de 2021, ensemble à Pacman Corzo.

Sans spéculer, la capitale (qui a commencé comme une location en janvier dernier) a déchargé tout son pouvoir sur l’humanité du crédit de Santa Cruz de la Sierra, qui malgré ses efforts courageux est tombé apathiquement en recevant une gauche pointue au menton, bien qu’il ait été capable de récupérer pour atteindre la fin de l’assaut. Cependant, dans le deuxième chapitre, le domaine a augmenté de façon exponentielle, forçant le lancer réussi de la serviette depuis le coin des visiteurs.

Dans le troisième combat pour le titre de la journée, l’hôte Gabriel « El Terrible » Corzo (66 300 / 14-0-0, 2 KO) a conservé le titre WBA Fedebol des poids welters pour la première fois en battant Buenos Aires par décision unanime (en revanche). Paraje Pavón, Martín Ariel Ruiz (64 700/12-7-2, 2 KO).

Après un début difficile qui l’a mis sur le tapis seulement quatorze secondes après le début du procès et après avoir perdu les trois premiers tours, le champion a réussi à récupérer et à partir du quatrième, il a ajusté son plan de combat pour prendre possession des actions.

À partir de ce moment jusqu’à la dernière cloche, le Terrible s’est tenu à distance moyenne et courte pour contrôler la réaction de Ruiz, accompagné d’un tir droitier efficace qui a touché à plusieurs reprises son visage. Cartes : Ramon Aguero 96-93, Fernando Caruncho 96-93 et ​​Jorge Alberto Gonzalez Jozac 97-92

De même, un autre grand présage comme le super poids coq de Las Talitas, Rodrigo « C4 » Ruiz (56 800 / 7-0-0, 6 KO), a pris un risque et est passé à la plume pour montrer des signes de caractère, battant le toujours dangereux Salta dans un jugement unanime de la capitale, Daniel « El Zurdo » Sosa (57.100 / 5-6-1, 2 KO), qui a subi deux points de remise pour des têtes répétées. Cartes : Ramon Aguero 57½-55, Raul Figueroa 58½-55½ et Ronald Varela 59-56

Dans d’autres résultats :

Darío « El Tigre » Nieva (69 200 / 2-1-0, 1 KO) GKOT1 Franco Pérez (68 900 / 0-4-0).

Verónica « C4tra » Ruiz (51 500 / 1-0-0) GDU4 Mariquena Salega (51 800 / 0-1-0). Cartes : Jorge Delgado 40-36½, Raul Figueroa 40-37 et Ronald Varela 39-38½.

(Photos : Ramón Le Caire / OU PROMOTIONS)