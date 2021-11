Sameer Wankhede retiré de l’enquête sur l’affaire Aryan Khan, dit qu’il a demandé un transfert

Sameer Wankhede a réfuté les informations selon lesquelles il aurait été retiré de l’enquête dans l’affaire aryenne. Il a déclaré que la nouvelle décision concernait la coordination entre les équipes du NCB de Mumbai et de Delhi.

Sameer Wankhede, qui fait face à plusieurs allégations, notamment de corruption et d’extorsion, a été démis de ses fonctions d’enquêteur principal dans l’affaire de trafic de drogue de croisière impliquant le fils de l’acteur Shah Rukh Khan, Aryan Khan. Wankhede restera cependant directeur de zone de Mumbai de l’agence anti-drogue.

L’affaire de trafic de drogue ainsi que cinq autres affaires, dont celles impliquant le gendre du chef du PCN Nawab Malik, Sameer Khan et l’acteur Armaan Kohli, ont été transférées de l’unité de Mumbai du NCB à la succursale de Delhi.

Le directeur général adjoint de la région du Sud-Ouest, Mutha Ashok Jain, a déclaré qu’il s’agissait d’une décision administrative, ajoutant qu’une équipe du Delhi NCB arrivait samedi à Mumbai pour enquêter sur six cas de la zone, dont le cas de drogue de croisière Aryan Khan.

Pendant ce temps, Wankhede a réfuté les informations selon lesquelles il aurait été retiré de l’enquête dans l’affaire aryenne. Il a déclaré que la nouvelle décision concernait la coordination entre les équipes du NCB de Mumbai et de Delhi. L’Indian Express a cité le responsable du BCN disant qu’il avait précédemment demandé le transfert des cas.

«Je n’ai pas été retiré de l’enquête. C’était ma requête au tribunal pour que l’affaire soit examinée par un organisme central. L’affaire Aryan et l’affaire Sameer Khan sont donc examinées par le SIT de Delhi NCB. C’est une coordination entre les équipes du NCB de Delhi et de Mumbai », a-t-il déclaré.

À la fin du mois dernier, le gouvernement du Maharashtra avait déclaré à la Haute Cour de Bombay qu’il n’arrêterait pas le directeur de la zone NCB de Mumbai, Sameer Wankhede, sans lui donner un préavis de trois jours ouvrables en lien avec les allégations d’extorsion et de corruption portées contre lui.

Wankhede avait approché la Haute Cour pour demander le transfert de l’enquête de la police de Mumbai sur des plaintes d’extorsion présumée contre des agents du BCN, y compris lui-même, à la CBI.

Le BCN avait arrêté le fils de l’acteur Shah Rukh Khan, Aryan Khan et au moins 19 autres personnes dans l’affaire de la drogue en croisière dans la nuit du 2 au 3 octobre et Wankhede fait face à une enquête de vigilance départementale après qu’un témoin indépendant dans l’affaire a affirmé une offre d’extorsion par ceux qui sont impliqués.

