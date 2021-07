Sami Callihan dit que Kenny Omega a manqué de respect à IMPACT Wrestling et Slammiversary sera le pay-per-view de l’année

Sami Callihan est l’incontournable d’IMPACT Wrestling qui a la chance de ramener le titre à sa place lorsqu’il affrontera Kenny Omega au Slammiversary ce samedi.

Le plus grand spectacle d’IMPACT Wrestling de l’année a Callihan défiant pour le titre mondial dans l’événement principal et il couronne quelques années remarquables pour la promotion qui est revenue au premier plan des entreprises de lutte professionnelle.

Kenny Omega et Sami Callihan seront en tête d’affiche du Slammiversary

Omega est actuellement le « collectionneur de ceintures » de la lutte professionnelle.

Il détient actuellement les titres mondiaux AEW et AAA et Callihan se bat non seulement pour devenir champion, mais aussi pour ramener un peu de respect à son entreprise d’origine.

Avant son rendez-vous avec Omega samedi, que vous pouvez regarder sur FITE TV, Calliham a pris le temps de parler à talkSPORT et d’expliquer pourquoi il pense que Slammiversary va être le pay-per-view de l’année.

Sur si Callihan a toujours voulu affronter Omega et non Moose au Slammiversary…

“100 pourcent. Moose est le mec le plus opposé de la liste IMPACT. Vous avez vu son corps se transformer au cours des six derniers mois, il ressemble à un putain de dieu grec.

«Mais à la fin de la journée, Kenny Omega est venu à IMPACT Wrestling et non seulement a manqué de respect à notre vestiaire, il a manqué de respect à la société que j’aime. Tout le monde veut me regarder comme le méchant, mais je me bats pour IMPACT Wrestling depuis que j’ai mis les pieds dans l’entreprise.

Callihan a envoyé un message à Kenny Omega la semaine dernière

“Pourquoi? Parce que j’aime IMPACT Wrestling. Il y a peut-être des personnes sur la liste qui essaient d’utiliser IMPACT, mais IMPACT est l’endroit où j’ai toujours voulu être.

« Tout le monde est comme ‘Je veux aller à la WWE, je veux aller au Japon’ – j’y suis allé et je l’ai fait.

“En fin de compte, mon objectif était de rendre IMPACT à nouveau pertinent et je pense qu’au cours des trois dernières années, sans l’ombre d’un doute, j’ai contribué à faire à nouveau d’IMPACT l’une des meilleures promotions de lutte sur la planète.”

Omega est l’homme à battre en lutte professionnelle en ce moment

Sur le retour des fans à Slammiversary…

« Les fans sont tout. Ils sont tout aussi importants dans le spectacle que les lutteurs sur le ring et les gens à l’arrière – ils veulent tout dire.

«Mais, au contraire, je pense qu’IMPACT a fait de la« lutte contre le Covid » mieux que quiconque. Je pense que cela a vraiment donné aux gens une chance de voir à quel point la narration d’IMPACT est bonne et à quel point elle est bonne sur une base épisodique.

«Je ne pense pas qu’il y ait une meilleure émission hebdomadaire, je ne pense pas qu’il y ait une émission plus fiable et cohérente qu’IMPACT et je pense que nous le montrons chaque semaine.

Beaucoup pensent que Callihan est l’homme qui ramènera le titre à IMPACT

« En ce qui concerne les pay-per-views, je pense que personne n’a de meilleurs PPV que nous et c’est n’importe quelle entreprise.

« Ce n’est pas moi qui sonne le klaxon de l’entreprise pour laquelle je travaille ; si vous regardez notre palmarès pour le PPV, chacun de ceux que nous avons est un candidat au PPV de l’année et Slammiversary est notre plus gros spectacle de l’année et je pense que c’est le PPV où il fait aller les gens, encore une fois, ‘Yo, IMPACT Wrestling est là pour rester ».

Sur la carte Slammiversary…

« Le spectacle est empilé. Il n’y a pas de correspondance sur la carte où c’est du temps de remplissage ou quelque chose comme ça.

“IMPACT Wrestling pay-per-views; tout a un sens, tout a une histoire. Je le répète, Slammiversary va être l’un des meilleurs pay-per-views de l’année.

Sur Ace Austin et Trey Miguel…

“Il est [Austin] un bel homme. Il a 23 ans. Déjà été champion X-Division. C’est un gars qui dans les 5 à 10 prochaines années sera le prochain AJ Styles, je le crois vraiment.

“Et Trey Miguel, je pense qu’il se sépare de The Rascalz et qu’il est capable de sortir seul, de trouver son propre personnage et sa propre personne et de pouvoir déployer ses ailes – les choses qu’il fait sont innovantes. À chaque pay-per-view, on dirait qu’il fait quelque chose qui devient viral ! »

IMPACTER

Callihan a battu Brian Cage pour devenir champion du monde pour son seul règne à ce jour

Sur les talents du roster d’IMPACT..

«Je pense que nous avons l’un des meilleurs alignements que nous ayons jamais eu et nous sommes extrêmement sous-estimés. Je pense qu’en ce qui concerne un package complet, IMPACT Wrestling est à peu près aussi complet que possible.

«Nous ne parlons pas d’un seul style, nous parlons d’un buffet de lutte professionnelle. Si vous voulez de la lutte technique, nous l’avons. Vous voulez un style japonais fort ? On l’a eu. Vous voulez de la lucha libre ? On l’a eu. Vous voulez du hardcore ? Nous l’avons eu et nous le faisons mieux que quiconque.

« Josh Alexander et TJP sont deux des meilleurs, sinon les meilleurs lutteurs techniques au monde et je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas davantage abordés dans la conversation.

« Alors vous regardez nos jeunes gars en ce moment ; Trey Miguel, Chris Bey l’ont complètement assassiné. Et nous avons la meilleure division féminine de toute la lutte professionnelle.

Branchez-vous sur le Slammiversary d’IMPACT Wrestling ce samedi 17 juillet sur FITE