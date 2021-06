Sami Callihan licencié après une attaque Against All Odds ⋆ .

Callihan a fait sentir sa présence (Photo: IMPACT Wrestling)

IMPACT Wrestling: Against All Odds s’est terminé sur une bombe majeure lorsque Don Callis a viré Sami Callihan.

La star imprévisible a fait sentir sa présence après que les Young Bucks ont aidé Kenny Omega à vaincre Moose – et cela lui a coûté son travail.

L’événement IMPACT Plus de samedi soir a été marqué par un combat spectaculaire entre Omega et son challenger pour le championnat du monde IMPACT Wrestling, le match se déroulant au Daily’s Place.

Le cadre spécial signifiait que le champion ne pouvait pas compter sur les Good Brothers, qui étaient sur le lieu habituel de Against All Odds alors qu’ils avaient perdu contre Callihan et Tommy Dreamer dans un Street Fight plus tôt.

Cependant, Omega et son bras droit Callis avaient un atout dans leur manche sous la forme de Matt et Nick Jackson, avec les AEW Tag Team Champions qui ont aidé le champion du monde de la promotion à vaincre Moose dans un match à enjeux élevés.

Après qu’Omega ait scellé la victoire avec le One-Winged Angel, Sami a frappé le ring pour attaquer les Bucks et verrouiller ses vues sur Kenny avec une batte de baseball.

Cependant, Callis – qui est toujours vice-président d’IMPACT – a choqué tout le monde en limogeant la star avant qu’il ne puisse faire trop de dégâts.

Avec Omega retenu, il est prêt pour une confrontation de championnat contre Callihan à Slammiversary le mois prochain, il sera donc intéressant de voir où vont les choses à partir d’ici, en particulier jeudi soir.

Ailleurs, Joe Doering avait l’air très fort en battant la légende de la lutte japonaise Satoshi Kojima dans une performance assez dominante.

Dans la division X, cinq anciens champions – Chris Bey, Petey Williams, Rohit Raju, Ace Austin et Trey Miguel – ont livré un combat absolument fantastique qui n’a été entravé que par sa fin.

Miguel semblait prêt pour une victoire, mais Madman Fulton est sorti et a dominé tout le monde, essayant d’aider Austin à la victoire, mais l’arbitre a déclaré que le match chaotique était sans concours.

Pendant ce temps, l’ancienne star de la WWE, W. Morrissey, ressemblait à une star absolue en battant Rich Swann dans un match brillant qui a prouvé qu’il était vraiment un talent de haut niveau.

Plus: Nouvelles télévisées américaines



Nous avons également vu Tenille Dashwood remporter une grosse victoire sur Jordynne Grace dans un combat amusant, tandis que le duo Fire ‘N Flava Tasha Steelz et Kiera Hogan ont conservé leurs titres par équipe Knockouts contre Susan et Kimber Lee.

Rhino et Deaner de Violent By Design ont également conservé l’or en duo alors qu’Eric Young a aidé ses coéquipiers à vaincre Black Taurus et Crazzy Steve de Decay.

Et enfin, le championnat Knockouts était en jeu alors que Deonna Purrazzo a été retenue dans un combat très amusant avec Rosemary.

