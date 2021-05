Sami Khedira annonce sa retraite – Bavarian Football Works

Après une carrière professionnelle plutôt illustre de 16 ans, Sami Khedira a annoncé qu’il prendrait sa retraite à la fin de la campagne en cours.

Khedira a remporté presque tout ce qu’un joueur pouvait gagner dans sa carrière et aura mis fin à sa carrière en aidant Hertha Berlin à éviter la relégation en 2.Bundesliga. Il est difficile de nier le succès que Khedira a connu tout au long de sa carrière. Regardez cette liste de réalisations.

Allemagne: Championnat d’Europe U-21 de l’UEFA (2009), Coupe du Monde de la FIFA (2014)

Stuttgart: Bundesliga (2006/07)

Real Madrid: La Liga (2011/12), Copa del Rey (2010/11, 2013/14), Supercopa de España (2012), UEFA Champions League (2013/14), Super Coupe de l’UEFA (2014), Coupe du Monde des Clubs de la FIFA (2014) )

Juventus: Serie A (2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20), Coppa Italia (2015/16, 2016/17, 2017/18), Supercoppa Italiana (2018)

Il est temps de dire au revoir. Il n’est jamais facile de prendre des décisions qui changent la vie. Mais parfois vous devez le faire. Samedi, je jouerai mon dernier match de ma carrière! Ce fut un honneur pour moi de jouer pour certains des plus grands clubs, de remporter des titres remarquables et de faire partie d’un moment historique où nous avons tenu le trophée de la Coupe du monde entre nos mains en 2014! Merci à tous les fans, supporters, coéquipiers, entraîneurs et bien sûr ma famille et mes amis. Vous avez toujours été là pour moi le long de ce voyage qui se termine maintenant. Nous nous reverrons!

Bien à vous, Sami.