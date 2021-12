Sami Zayn menace de poursuivre les responsables de la WWE pour l’agression de Brock Lesnar

Sami Zayn était en fauteuil roulant cette semaine (Photo: WWE)

Sami Zayn n’était pas content de WWE SmackDown car il menaçait de poursuites judiciaires pour sa récente attaque aux mains de Brock Lesnar.

L’ancien champion intercontinental a été impliqué dans une querelle avec la Bête incarnée au cours des deux dernières semaines après avoir remporté un match de championnat universel contre Roman Reigns.

Lors de l’émission de la semaine dernière, Lesnar a brillamment intimidé Zayn – d’une manière trop amicale mais menaçante – pour qu’il tire sa chance au titre le soir même, ce qu’il a accepté de faire lors de l’événement principal.

Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour le pauvre Sami alors que Brock est sorti et a fini par livrer plusieurs Suplex allemands et un F-5, le laissant calé dans le coin en attendant son match avec Roman.

Le chef tribal est ensuite sorti et, une fois que la cloche a sonné, a frappé une lance et a enfermé son challenger dans le starter à guillotine pour une victoire rapide.

Cette semaine, Sami a lancé le spectacle dans un fauteuil roulant flanqué de deux infirmières alors qu’il fulminait à propos de la semaine précédente, et a menacé de poursuivre toute personne impliquée dans sa perte de son tir au titre, y compris Adam Pearce, Sonya Deville et l’arbitre, comme ainsi que Roman Reigns, Brock Lesnar et Paul Heyman.

Bien sûr, cela ne s’est pas déroulé comme prévu pour Zayn car Paul Heyman a été le premier à l’interrompre alors qu’il tentait de s’adresser aux fans avant que Sami ne menace de le battre, seulement pour que Lesnar prenne d’assaut le ring.

Brock s’est assis en face de Zayn, plaisantant avec lui et invitant même son collègue superstar à aller à la chasse, ce qui a évidemment été refusé car Sami a noté son mode de vie végétalien.

Heyman a ensuite fulminé, renforçant Brock au point qu’il a cassé et détruit complètement les infirmières, puis Sami, le clouant avec un F-5 – et incitant les fans à se demander si l’Avocat est de retour dans le coin de la Bête.

Plus: Nouvelles télévisées américaines



Il y avait plus à venir sur ce front pendant la nuit, car Heyman avait l’air légitimement inquiet lorsque l’interview dans les coulisses de Kayla Braxton a demandé ce que Roman – qui devrait revenir la semaine prochaine – penserait de lui soutenant apparemment Lesnar.

Plus tard, Brock a également rencontré Adam Pearce dans son bureau et a déclaré que son amende de 1 million de dollars était allée à une œuvre caritative, alors qu’il passait la majeure partie de sa suspension à chasser et tuait un orignal géant – qu’il a naturellement nommé d’après le responsable de la WWE.

Avec le retour de Reigns la semaine prochaine à SmackDown, ce scénario peut prendre de nombreuses directions.

* WWE SmackDown est diffusé le vendredi soir à 1h du matin sur BT Sport 1.

