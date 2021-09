Samir Handanovic sur le Real Madrid : “Ils marquent presque à chaque fois qu’ils ont le ballon”

Le gardien de l’Inter Milan Sami Handanovic était le joueur que l’équipe a envoyé pour parler à la presse ce matin avant le choc de son équipe en Ligue des champions du Groupe D contre le Real Madrid mercredi soir.

Handanovic a été interrogé sur cette réflexion sur cette équipe du Real Madrid et avait des choses intéressantes à dire.

“J’ai vu pratiquement tous les matchs du Real Madrid cette année”, a déclaré Handanovic. « Ils sont en grande forme – ils marquent presque à chaque fois qu’ils ont le ballon et leur trio offensif est en bonne forme. A nous de les contenir et de les arrêter. Ce sont des joueurs que nous avons affrontés l’année dernière, donc nous les connaissons.

Handanovic a également parlé de son propre parcours à l’Inter en ce qui concerne la Ligue des champions, où les défaites précédentes ont été douloureuses.

“Je pense que cela devrait nous donner une motivation supplémentaire”, a déclaré Handanovic. « Nous avons plus d’expérience, plus de conviction et plus de détermination maintenant. Notre objectif est de nous qualifier pour le tour suivant, nous n’y sommes pas parvenus les années précédentes, ce qui veut dire que d’autres équipes étaient meilleures que nous ou que nous n’étions pas assez bons. C’est du passé, cependant, et nous devons nous concentrer sur le match de demain car c’est le début de la Ligue des champions.