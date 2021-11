Sammi Giancola lance une nouvelle romance 4 mois après la fin de ses fiançailles

Statut : En couple

Après une romance tumultueuse avec sa co-star Ronnie Ortiz-Magro, la star de télé-réalité s’est fiancée à un autre natif du New Jersey biscardie chrétienne. Et afin de protéger sa relation, Sammi a choisi de ne pas revenir pour Jersey Shore Family Vacation.

« J’ai choisi de ne pas rejoindre l’émission cette saison parce que je suis à un endroit complètement différent de ma vie en ce moment, me concentrant sur mes affaires et mes relations », a-t-elle expliqué via un post Instagram. « Je ne suis pas la même personne que j’étais quand j’avais 22 ans. À 31 ans, je suis actuellement extrêmement heureux dans tous les aspects de ma vie et je veux éviter les SITUATIONS potentiellement TOXIQUES. »

Cependant, en juillet 2021, elle a confirmé qu’ils s’étaient séparés. Pourtant, peut-être qu’elle la retrouvera heureuse pour toujours dans un nouveau petit ami Justin peut.