Sammi Sweetheart frappe la plage et l’eau après avoir mis fin à ses fiançailles

Sammi “Sweetheart” Giancola vit sa meilleure vie à la plage. Au cours des dernières semaines, Giancola a passé du temps à la plage à la manière de Jersey Shore. Ses excursions surviennent peu de temps après qu’il a été signalé qu’elle s’était séparée de son fiancé, Christian Biscardi.

Le 31 juillet, Giancola a posté une photo d’elle traînant à la plage tout en dégustant une canette de High Noon. En un clin d’œil, elle porte un bikini à imprimé animal et des teintes chics alors qu’elle pose pour un selfie. Elle a gardé sa légende pour la photo simple et précise, en écrivant “samedi”. Les abonnés de Giancola ont adoré son ambiance sur la photo et l’ont dit dans la section commentaires. Un fan a écrit : “Je vous jure, vous regardez tellement en paix avec la vie ! Je respecte vraiment votre approche ! Nous ne devons pas toujours être FORT dans ce monde ! Nous pouvons bouger en silence et faire du bruit. Continuez à nous montrer le chemin !”

Dans un cliché séparé, publié le 12 août, Giancola a donné aux fans un avant-goût de ce à quoi ressemble un véritable été “Jersey Shore”. On peut voir l’alun de Jersey Shore vivre sa vie sur un hors-bord alors qu’elle passe du temps sur l’eau. Une fois de plus, elle a gardé sa légende du côté plus simple, comme elle l’a écrit, “Jersey Summer” avec un emoji d’ancrage.

Les deux messages prêts pour la plage de Giancola arrivent peu de temps après qu’elle ait confirmé la fin de ses fiançailles avec Biscardi. Fin juillet, elle a publié un TikTok dans lequel elle a répondu à certaines des questions qui lui sont souvent posées. Elle a écrit à côté de la vidéo à la mode, “Revenez-vous à Jersey Shore? Non. Êtes-vous célibataire? Oui. Êtes-vous heureux? OUI!” Avant qu’elle ne confirme la nouvelle, la rumeur disait que le couple s’était séparé.

En juin, InTouch Weekly a rapporté que le comportement de l’ancien couple sur les réseaux sociaux avait amené les fans à se demander s’ils se dirigeaient toujours vers l’allée. Selon la publication, Giancola et Biscardi, qui se sont fiancés en mars 2019, ne se sont plus suivis sur Instagram. Biscardi aurait également supprimé toutes les photos de lui-même et de son ancienne fiancée de son compte Instagram. La spéculation sur la scission s’est accélérée lorsque Biscardi a noté que son statut de relation était “célibataire” sur Facebook. Avec la confirmation de Giancola, les fans ont finalement pu établir que ces rumeurs partagées étaient bien vraies.