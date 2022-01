Sammy Hagar ajoute des dates 2022 à la résidence de « Sammy Hagar & Friends » à Las Vegas

Temple de la renommée du rock and roll Sammy Hagar a annoncé six nouvelles dates de représentation pour sa résidence acclamée par la critique à Las Vegas Strip, « Sammy Hagar et ses amis », à l’hôtel STRAT, au casino et au SkyPod. Suite à la demande générale, de nouveaux concerts viennent d’être ajoutés les mercredi 9 février, vendredi 11 février, samedi 12 février, mercredi 23 mars, vendredi 25 et samedi 26 mars. Les billets seront mis en vente au public à 10 h 00, heure du Pacifique, le mercredi 12 janvier.

Présenté par son portefeuille primé de spiritueux, Santo Tequila, Bar de Plage Rhum et Sammy’s Beach Bar Cocktail Co., « Sammy Hagar et ses amis » a fait ses débuts cet automne avec une série de six concerts à guichets fermés dans l’intime théâtre STRAT d’une capacité de 900 places. Célébrant plus de quatre décennies de Agarles plus grands succès de, la résidence met en vedette SAMMY HAGAR & LE CERCLE, Agarle supergroupe de rock le plus vendu avec Michel Antoine, bassiste de renom et collègue Temple de la renommée du rock and roll intronisé ; Grammy– batteur primé Jason Bonham; et Vic Johnson, Agarvirtuose de la guitare de longue date, alors qu’ils déchirent Agarles hymnes rock les plus emblématiques de sa carrière solo, MONTROSE, VAN HALEN, PIED DE POULET et LE CERCLE. Les fans vivront l’expérience musicale d’une vie avec une setlist en constante évolution qui comprend « Je ne peux pas conduire 55 », « Il n’y a qu’une seule façon de rocker », « À l’heure actuelle », « Heavy métal », « Ton amour me rend fou », « Mas Tequila », « Pourquoi cela ne peut-il pas être de l’amour » et beaucoup plus. De plus, des ajouts surprises à la setlist lorsque ses amis légendaires viennent jammer. Les émissions passées ont présenté des performances surprises de grands noms du rock et d’amis, dont le légendaire Bob Weir de LES MORTS RECONNAISSANTS, Grammy Award gagnant Rick Springfield, et Stephen Pearcy du groupe de rock épique RATT.

« Je suis ravi de retourner au STRAT pour ma résidence à Las Vegas », a déclaré Agar. « Nous avons créé la soirée de concert ultime dans un théâtre qui capture l’ambiance de plage de mes fêtes d’anniversaire annuelles à Cabo San Lucas avec un nouveau spectacle tous les soirs. C’est génial et j’ai hâte de continuer avec mes camarades de groupe, mes invités spéciaux et Les rousses en 2022. »

« La première manche du « Sammy Hagar et ses amis » la résidence a dépassé toutes nos attentes les plus folles, c’est pourquoi nous ne pourrions pas être plus heureux d’annoncer ces dates de spectacles supplémentaires », a déclaré Steve Arcane, vice-président exécutif et chef de l’exploitation de Divertissement d’or, Inc., société mère de La STRAT. « Sammy Hagar est l’un des artistes les plus dynamiques et prolifiques de la musique rock, et nous sommes ravis de l’avoir au STRAT. »

L’annonce fait suite à Agarla désignation de premier ambassadeur honoraire officiel à Los Cabos, au Mexique. En hommage à son investissement de longue date dans la population et l’économie de Los Cabos, un prix et une médaille ont été remis à Agar la semaine dernière lors d’une cérémonie commémorative avec certains des plus hauts dignitaires de la région.

Produit par le leader de l’industrie SPI Divertissement, Divertissement d’or et Agarle directeur de Tom Consolo de Gestion des CT, le spectacle est conçu pour transporter le public vers AgarL’emblématique Cabo Wabo Cantina à Baja.

Les billets seront mis en vente aux membres de Sammyfan club de à 10 h le lundi 10 janvier et à De vraies récompenses membres, Divertissement d’or, Inc.programme innovant de fidélisation des clients de , à 10 h le mardi 11 janvier. Les billets pour le grand public seront mis en vente à 10 h le mercredi 12 janvier.

Le prix des billets de la section d’admission générale « Party Pit » commence à 100 $, plus les taxes et les frais applicables. Tous les billets et forfaits peuvent être achetés en ligne à cet endroit. Tous les spectacles commencent à 21 h et les portes ouvrent à 20 h. Les achats seront limités à six billets par transaction. Plus d’informations sur le spectacle sont disponibles sur TheSTRAT.com et Sammy Hagarle site Web de RedRocker.com. Divertissement d’orprogramme de fidélité de , De vraies récompenses, est libre d’adhérer sur www.truerewards.com.