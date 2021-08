Sammy Hagar dit qu’Eddie Van Halen voulait à nouveau “faire du bruit” ensemble

Lors d’un 30 juillet Instagram en direct parler avec Washington Post journaliste Coupe-bordures Geoff, Sammy Hagar a expliqué comment il a réparé sa relation avec le défunt Eddie Van Halen. Avant le décès du guitariste en octobre 2020, Sammy dit que les deux ont heureusement pu se reconnecter grâce au grand comédien Georges Lopez.

“Quand je [reconnected] avec Eddie quatre ou cinq mois avant sa mort, nous nous sommes réunis et nous avons en quelque sorte fait amende honorable”, a-t-il déclaré. “Ce n’était pas du genre: ‘Oh, tu dois t’excuser pour ça.’ Quand je lui ai parlé la première fois après toutes ces années, je lui ai dit : ‘Hé, Eddie, j’ai essayé de te joindre. J’ai appelé votre frère. Il [said], ‘Pourquoi ne m’as-tu pas appelé?’ Je vais, ‘Eh bien, c’est un bon point.’ Et j’ai dit: ‘Je voulais m’assurer que vous étiez d’accord avec moi pour entrer en contact. Je ne voulais pas que vous m’appeliez des noms, que vous raccrochiez le téléphone et que vous remuiez le tout. Et il a dit : ‘Non, non, non.’ Il a dit: ‘Je t’aime, mec.’ Et j’ai réalisé à ce moment-là qu’il avait élevé tout son truc. Il était venu en paix avec tout. Il savait qu’il était malade. Et c’était tellement génial de contacter le gars quand il était dans cet état d’esprit. Si je l’avais eu six mois plus tôt, ça aurait probablement été : ‘Tu as dit ça. Vous avez dit que.’ Il était totalement au-dessus de tout et élevé. Et, mec, je suis tellement content que cela se soit produit à ce moment-là, parce que si cela n’avait pas été le cas, si nous n’avions jamais fait la paix et qu’il serait passé comme il l’a fait, je me sentirais mal. Je ne saurais pas t’en parler. Je ne saurais pas quoi dire. Donc je suis tellement reconnaissant que nous nous soyons connectés. Et il a dit : ‘Hé, faisons du bruit.’ Il dit : ‘J’ai beaucoup de travail à faire sur moi-même cette année. Tu ne vas pas le croire. Je me bats contre ce genre de choses depuis 15 ans. Et maintenant j’ai ce gros truc sur mon cou et ma gorge en ce moment. Je dois tout arranger. Et l’année prochaine, toi et moi devons faire du bruit. Nous avons fait de la bonne musique ensemble, et je veux le refaire.’ J’étais juste, genre, ‘Oui.’ J’ai dit : ‘Eddie, ce n’est pas pour ça que je t’appelle. Je t’appelle pour voir si tu vas bien. Mais entendre ces choses m’a vraiment rendu capable de gérer sa mort. Parce que c’est toujours aussi dur que l’enfer. Le gars me manque.”

Agar a également discuté de la chimie musicale qu’il partageait avec Van Halen, en disant: “Nous avons écrit toutes ces chansons ensemble. Ce n’est pas du genre ‘Oh, nous avons écrit quelques chansons ensemble.’ Nous avons écrit chaque VAN HALEN chanson de mon époque, de ’85 à ’95, puis trois autres sur le [2003-05] chose de réunion. Nous avons écrit toutes ces chansons ensemble. Vous n’écrivez pas des chansons comme ça avec un vrai musicien et de vrais musiciens réunis — vous n’appelez pas ça par téléphone. Vous ne le faites pas par e-mail. Non. Nous nous sommes assis dans des chambres ensemble, lui et moi, et avons écrit ces chansons et sommes allés les chanter, et il m’a entraîné à travers des choses qu’il pourrait entendre… Ça me manque. Il n’y a personne comme ça.”

Agar remplacé David Lee Roth dans VAN HALEN en 1985 et a enregistré quatre albums studio avec le groupe — “5150”, “OU812”, “Pour la connaissance charnelle illégale” et “Équilibre” – qui ont tous dépassé le palmarès américain.

Sammy, Eddie, Alex Van Halen et Michel Antoine fait équipe pour la dernière fois en 2004 pour une tournée d’été aux États-Unis. En échange de la participation à la visite, Antoine aurait dû accepter une baisse de salaire et renoncer à ses droits sur le nom et le logo du groupe.

Dans son autobiographie, “Rouge: ma vie non censurée dans le rock”, Agar claqué Eddie, disant que le guitariste était négligé, voûté, terriblement maigre, buvant du vin tout droit sorti d’une bouteille, manquant d’une partie de sa langue (après une alerte au cancer) et de plusieurs dents. Il a déclaré à un intervieweur en 2012: “Ce qui s’est passé lors de cette tournée de retrouvailles en 2004 était l’une des conneries les plus misérables et les plus poignardées dans le dos dans lesquelles j’ai jamais été impliqué de toute ma vie.”

Dans une interview de 2015 avec Pierre roulante, Eddie interrogé une partie « embellie » de “Rouge: ma vie non censurée dans le rock” qui a dépeint le guitariste comme un « ivrogne très en colère » lors de la tournée de retrouvailles du groupe en 2004.

Novembre dernier, Eddiele fils de Wolfgang a révélé que son père avait envisagé une “visite de l’évier de la cuisine” qui aurait inclus Antoine, ainsi que des tours de voix des deux Agar et Roth. Il a même été question de ramener Gary Cherone, qui a chanté avec VAN HALEN sur un album mal reçu, les années 1998 “Van Halen III”.

Eddie est décédé à l’hôpital St. John’s de Santa Monica, en Californie. L’iconique VAN HALEN Axeman est décédé des suites d’un cancer, a confirmé son fils.