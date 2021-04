Sammy Hagar dit qu’il “ aurait été embarrassé ” si Van Halen avait changé le nom du groupe en Van Hagar après son adhésion

Dans une nouvelle interview avec Marci Wiser du 95,5 KLOS station de radio, ancienne VAN HALEN chanteur Sammy Hagar on lui a demandé s’il faisait partie des discussions sur l’opportunité de conserver ou de changer le nom du groupe après son recrutement VAN HALEN après le départ au milieu des années 80 de David Lee Roth. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Ouais, nous étions tous dans une pièce. Et je pense [head of Warner Bros.] Mo Austin dit: “Pourquoi ne faisons-nous pas attention ici…?” Nos gérants, nos avocats, le président de la maison de disques et le groupe étaient tous dans une pièce quand nous avons demandé la permission pour moi de rejoindre le groupe – c’était officiel. Tout le monde est venu et a dit: «Nous voulons avoir une réunion». Et nous étions en studio et nous avons joué ‘Pourquoi ça ne peut pas être l’amour’ [song from the 1986 album ‘5150’]. Et Mo Austin est allé, «Oh, je sens l’argent» – il pensait que c’était juste le meilleur. Mais de toute façon, alors il a dit: “ Avez-vous déjà pensé à changer le nom en, comme, VAN HAGAR ou quelque chose?’ Et je sais ce qu’ils pensaient, car ils pensaient: “ Si cela ne fonctionne pas, au moins vous pouvez revenir avec VAN HALEN de nouveau. Mais si tu es VAN HALEN Et ça ne marche pas, maintenant tu as ruiné VAN HALEN». Alors ils essayaient de préserver, je pense, le VAN HALEN Nom. Et Eddie Van Halen – Eddie Van Halen; personne d’autre – a dit: ‘Putain ça.’ Il a dit: ‘C’est VAN HALEN avec un nouveau chanteur. Et tout le monde a dit: «D’accord. Mot. Gospel.’ Boom.”

On lui a demandé s’il était d’accord avec la décision de garder le VAN HALEN Nom, Sammy a déclaré: “J’étais à cent pour cent à bord. C’était VAN HALEN avec un nouveau chanteur. J’aurais été gêné d’être VAN HAGAR. J’aurais dit: ‘Changeons-le simplement en [VAN HALEN‘s original name] MAMMOUTH‘ou quelque chose – retournez au début. “

Agar a enregistré quatre albums studio avec VAN HALEN – «5150», “OU812”, “Pour la connaissance charnelle illégale” et “Équilibre” – qui ont tous dépassé le graphique américain.

Dans une interview de 2020 avec Rock classique ultime, VAN HALENproducteur de longue date Ted Templeman a admis qu’il avait également initialement des réserves sur Agar rejoindre le groupe. «Je voulais qu’ils changent de nom», a-t-il déclaré. “Quand je me suis assis pour la première fois avec Sammy et son manager, j’ai dit: ‘Appelle ça autre chose si tu vas être dans le groupe. Ce n’est juste pas VAN HALEN sans pour autant Dave tome.'”

Agar, Eddie, Alex Van Halen et Michael Anthony a fait équipe pour la dernière fois en 2004 pour une tournée estivale aux États-Unis. En échange de votre participation à la tournée, Anthony aurait dû accepter de prendre une réduction de salaire et de renoncer à ses droits sur le nom et le logo du groupe.

Au début de 2019, des rumeurs couraient selon lesquelles la gamme classique de VAN HALEN se réunirait pour la première fois depuis 1984. Il a depuis été révélé qu’un revers sanitaire impliquant Eddie était responsable de la non-réalisation de la tournée.

Eddie est décédé en octobre dernier à l’hôpital St. John’s de Santa Monica, en Californie.

L’iconique VAN HALEN axeman est décédé des suites d’un cancer, a confirmé son fils.



