Sammy Hagar dit qu’on lui a demandé de rejoindre Pantera en remplacement de Philip Anselmo

SiriusXM‘s José Mangin récemment interviewé Sammy Hagar dans la limousine qui a été offerte à José des domaines de PANTERA fondateurs « Dimebag » Darrell Abbott et Vinnie Paul Abbott. José a travaillé dur pour restaurer la voiture et prévoit de l’emmener dans tout le pays et d’avoir des blocages épiques et des discussions avec tous ses amis pour se remémorer ses chers amis, que beaucoup d’entre nous tiennent toujours si chers.

Dans un clip d’interview qui a été publié le 8 décembre, qui marquait le 17e anniversaire de Dimebagla mort, Sammy se souvient d’une époque où il aurait été approché par PANTERAest alors manager à propos de rejoindre le groupe, apparemment en remplacement de Philippe Anselme.

« Et si je te disais quelque chose de fou. Je ne le crois pas, je ne crois pas que ce soit vrai, » Sammy dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Mais PANTERA avait un directeur. C’était avant que je ne devienne ami avec Vinnie. Et [the manager] mentionné PANTERA, dit-il, veux que je sois le chanteur principal du groupe. Et il m’a demandé : « Seriez-vous intéressé ? Et j’ai dit, ‘Non, pas après [my split with] VAN HALEN [in 1996]. Je ne vais pas rejoindre un autre groupe, en particulier pour couvrir quelqu’un d’autre », et ceci et cela. Et je l’ai élevé à Vinnie une fois. Il ne s’en souvenait pas. Mais je ne sais pas s’il y a du vrai là-dedans. »

ce n’est pas la première fois Agar avait discuté de l’offre du concert de chanteur dans PANTERA. En 2011, il a dit Forbes: « On m’a demandé à un moment donné d’être dans MOTLEY CRUE. On m’a demandé à un moment d’être dans PANTERA par leurs gestionnaires. on m’a demandé d’être dans REVOLVER EN VELOURS lorsque Scott Weiland démissionner et retourner au PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE. J’attendais qu’on me demande d’entrer LED ZEPPELIN de dire non, car ils étaient le plus grand groupe sur terre et aucun ne pouvait remplacer Robert Plante. on m’a demandé d’être dans AÉROSMITH et j’ai dit non. »

Il a poursuivi: « Certains groupes et certains chanteurs frontman sont plus difficiles à remplacer que d’autres. Steven Tyler et ce groupe est resté ensemble pendant 40 ans et vous ne devez pas entrer dans quelque chose comme ça. Ils ont eu un moment il y a des années, quand ils ont remplacé Joe Perry, mais ça a toujours été Stéphane Devant AÉROSMITH. Vous ne remplacez pas cela.

« Quand je suis entré dans VAN HALEN, c’était facile parce que Dave [Lee Roth] n’était pas un grand chanteur, mais c’était un bon leader », Agar expliqué. « À cette époque, je vendais les mêmes arènes qu’eux, donc c’était comme la combinaison de deux forces et cela a fonctionné mais c’est une chose rare. Nous avons tous eu de la chance que les fans l’aient accepté et cela s’est agrandi. J’éviterais groupes qui vont se séparer très bientôt. »

Lors d’une session de questions-réponses en 2015 au DFW Acura Performance Showroom à Dallas, Texas, Vinnie Paul dit que VAN HALEN a été « une énorme influence » sur lui lorsqu’il a commencé à jouer de la batterie. « Eddie et Alexis [Van Halen] inspiré moi et mon frère [Dimebag] tellement « , a-t-il dit. » C’était vraiment incroyable les parallèles que nous avions entre nous. «

En signe durable de profond respect, Eddie Van Halen a fait don de la guitare à rayures noires et jaunes illustrée au dos de « Van Halen II » être enterré avec Dimebag.



