Sammy Hagar est méconnaissable après s’être rasé la barbe

L’ancien leader de Van Halen, Sammy Hagar, a choqué les fans ce week-end en postant des photos de lui sans barbe. La légende du rock s’est rasé le visage et a publié des photos du nouveau look sur les réseaux sociaux. Il a accumulé de nombreux commentaires de fans surpris, amusés ou même déçus.

« Laissez-la pousser longtemps, rasez-la ! Cela fait longtemps mais la barbe a dû partir pour les vacances. Elle a commencé à trop ressembler à [Santa Claus]. Maintenant, je sais ce qu’il y a là-dessous », a écrit Hagar avec un emoji à l’air nerveux. Il a inclus le hashtag « la barbe est partie ». La photo le montrait assis sur un morceau de bois flotté sur une plage ensoleillée, portant un t-shirt léger et un maillot de bain. mais aussi une veste polaire contre le froid.Le photographe était visible dans le reflet de ses lunettes de soleil, et le rockeur avait également une casquette de baseball rouge tirée contre le soleil.

« Avec ou sans barbe, Sammy, tu seras toujours beau et [cool]! » a répondu un fan. Un autre a écrit: « Vous auriez pu le couper et le manucurer, mais j’aime les poils du visage sur les hommes », tandis qu’un troisième a ajouté: « On dirait encore 1974! »

Hagar a pris de l’importance dans les années 1970 en tant que chanteuse principale du groupe Montrose, qui a engendré sa carrière solo pendant un peu plus d’une décennie par la suite. Il a été acclamé non seulement en tant qu’interprète à part entière, mais en tant qu’auteur-compositeur prolifique, connu pour avoir écrit des chansons à succès pour d’autres chanteurs, notamment « Everything I’ve Done for You » de Rick Springfield. Sa chanson solo la plus connue est sans doute « I Can’t Drive 55 », sortie en 1984.

Même aujourd’hui, on se souvient probablement mieux de Hagar en tant que leader de Van Halen de 1985 à 1996, lorsque le chanteur David Lee Roth a quitté le groupe. Il a été sélectionné en grande partie parce qu’Eddie Van Halen était un grand fan de Montrose – en particulier les deux premiers albums sur lesquels Hagar avait été la chanteuse. Au cours de cette période, les fans appelaient souvent le groupe « Van Hagar ».

Dans les années qui ont suivi, Hagar a entrepris un certain nombre de projets musicaux, grands et petits, y compris des projets solo avec différents groupes d’accompagnement, une réunion de Van Halen en 2003 et un projet parallèle avec d’autres stars du rock appelé Planet Us. Ses groupes les plus récents sont les supergroupes Chickenfoot et Sammy Hagar and the Circle, tous deux toujours en tournée et en musique.

À un moment donné, une barbe est devenue une partie cohérente de l’image d’Hagar – pas une barbe particulièrement longue ou touffue, mais une barbe distincte et complète néanmoins. Les fans s’y sont particulièrement habitués depuis que Hagar a été si active sur les réseaux sociaux ces dernières années, posant avec des fans et donnant un aperçu de sa vie privée sur Instagram. Il faudra peut-être un certain temps à ses partisans pour s’habituer à nouveau au visage rasé de près.