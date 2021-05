Sammy Hagar et Chad Kroeger couvrent ‘Fly Like An Eagle’ de Steve Miller avec des filles afghanes

Après le succès fulgurant de leur interprétation unique du EURYTHMICS‘ “Fais de beaux rêves” en 2020, le Enfants d’amour miraculeux / Fille avec une guitare, dirigé par le fondateur Lanny Cordola, ont enregistré “Voler comme un aigle” avec des chanteurs Sammy Hagar (VAN HALEN, LE CERCLE, CHICKENFOOT) et Chad Kroeger (NICKELBACK). Également présenté sur le STEVE MILLER le classique est le bassiste Nathan Est (Stevie Wonder, Phil Collins, Eric Clapton), claviériste Rami Jaffee (FOO FIGHTERS, WALLFLOWERS, SOUL ASYLUM), claviériste Gary Griffin (BRIAN WILSON, THE BEACH BOYS), batteur Kris Myers (UMPHREY’S MCGEE) et guitariste Todd Shea.

En 2020, le Enfants d’amour miraculeux / Fille avec une guitare fait équipe avec le guitariste Tom Morello (RAGE CONTRE LA MACHINE, AUDIOSLAVE), claviériste Rami Jaffee (FOO FIGHTERS), bassiste Kathy Valentine (THE GO-GO’S), guitariste Vicki Peterson (THE BANGLES), chanteur Cherie Currie (THE RUNAWAYS), guitariste Wayne Kramer (MC5), batteur Kris Myers (UMPHREY’S MCGEE), avec le chanteur Inara George et multi-instrumentiste Greg Kurstin de L’OISEAU ET L’ABEILLE, pour enregistrer une version de “Fais de beaux rêves” avec une profondeur et une dimension sans précédent.

Pour 2021, Cordola connecté avec Agar, une force de pure bonté rock and roll. Sur cette prière sonore pour une humanité plus compatissante, le rôle du chanteur dans la transmission du message du Enfants d’amour miraculeux / Fille avec une guitare le mouvement à la pointe de la prise de conscience mondiale est un gagnant-gagnant pour tout le monde.

«Je suis fier de ce que vous faites», l’unique VAN HALEN Le leader a déclaré au groupe après avoir terminé sa piste vocale. «Reste fort et vole comme un aigle…»

Cordola explique pourquoi cette chanson a été choisie: “Le message simple mais puissant derrière ‘Voler comme un aigle’ n’a jamais été aussi pertinent et important, en particulier dans des régions déchirées par la guerre et frappées par la pauvreté comme l’Afghanistan. Avec son appel urgent à “ nourrir les bébés qui n’ont pas à manger, à chausser les enfants sans chaussures aux pieds, à loger les personnes vivant dans la rue ”, l’aigle examine le paysage et se rend compte qu’aucun de nous ne peut vraiment être libre. jusqu’à ce que nous abordions les questions les plus urgentes de la condition humaine – la nourriture, les vêtements et le logement. “

Les filles présentées dans cette vidéo ont toutes souffert des ravages de la pauvreté, de la guerre, de la discrimination et d’autres difficultés. Ils ont parcouru les rues méchantes de Kaboul et ont été témoins de première main des débris de la cruauté et de l’indifférence humaines. Maintenant, grâce au pouvoir de l’amour et de la musique, il y a de l’espoir, de la joie et de la vérité émanant de chaque fibre de leur être.

“Voler comme un aigle” est dédié aux près de 100 filles afghanes décédées lors d’un récent attentat à la bombe dans une école à Kaboul.

La musique à son plus haut niveau donne naissance à ces croyances humaines fondamentales et à la philosophie du Enfants d’amour miraculeux: “Ça ne devrait pas faire de mal d’être un enfant.”

Selon le Les Nations Unies, plus de 20 000 enfants périssent chaque jour à cause de la pauvreté et de la guerre. Le but de la Enfants d’amour miraculeux / Fille avec une guitare est d’aider à mettre fin à cette horrible catastrophe humaine.

Les enfants d’amour miraculeux est une organisation à but non lucratif, 501 (c) (3) établie par Cordola.

Pour plus d’informations et pour faire un don, rendez-vous sur miraculouslovekids.org.

Cordola a commencé son voyage à travers le Pakistan, l’Afghanistan et l’Irak en 2010, en collaborant avec des musiciens sur un projet de paix par la musique. «Après avoir rendu visite et rencontré de nombreux enfants qui vivaient dans des zones frappées par la pauvreté et des zones de conflit, j’ai décidé de collecter des fonds en leur nom», se souvient le musicien.

Depuis lors, il s’est concentré sur des projets musicaux visant à accroître la sensibilisation, les ressources et les fonds pour certains des enfants les plus vulnérables au Pakistan, en Afghanistan et en Irak. À la suite de son travail dans ces régions, il a formé sa propre organisation à but non lucratif, 501 (c) (3) appelée Les enfants d’amour miraculeux, basé sur la prémisse que «ça ne devrait pas faire de mal d’être un enfant» et «qu’un enfant avec une mélodie dans son cœur a de l’espoir, et avec l’espoir que tout est possible».

Le 8 septembre 2012, les sœurs Parwana et Korshid ont été tués par un kamikaze à Kaboul, en Afghanistan. La cible visée était les forces militaires américaines. Selon les troupes qui étaient là, les sœurs ont sacrifié leur vie pour les sauver.

Lors d’une visite dans la région en 2014, Lanny rencontré la famille des sœurs, y compris leur jeune frère Mursal, qui avait survécu à l’attaque. La famille vivait dans la misère absolue, mais quand Mursal vu la guitare qui accompagne constamment Lanny, elle s’est égayée et a demandé s’il lui apprendrait à jouer pour qu’elle puisse honorer ses sœurs et d’autres filles vivant dans des conditions similaires. Et avec cela, Les enfants d’amour miraculeux/Fille avec une guitare est né.

En février 2016, Lanny a déménagé à Kaboul, en Afghanistan, où lui et Mursal enseignez actuellement la guitare, l’anglais et d’autres compétences de vie à des centaines de filles, pour la plupart Enfants d’amour miraculeux studio.