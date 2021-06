Sammy Hagar et Michael Anthony lancent les pages de médias sociaux « Van Hagar »

Ancien VAN HALEN membres Sammy Hagar et Michel Antoine ont lancé des pages Instagram et Facebook dédiées à la Agar ère de VAN HALEN.

Les rockers, qui sont actuellement des camarades de groupe dans LE CERCLE, a annoncé la création des nouvelles pages de médias sociaux dans des messages vidéo séparés mercredi 16 juin.

Agar a dit : « Salut tout le monde, j’ai des nouvelles fraîches pour vous. Mikey et j’ai regardé nos vieilles images vintage de choses que nous avons faites au fil des ans avec Van Hagar des années et tout ça, et nous avons trouvé certaines des choses les plus cool. Et nous creusons et nous creusons – nous trouvons des pépites tous les jours et nous allons les partager avec vous.”

Ajoutée Antoine: “Hé, tout le monde n’arrête pas de nous demander ‘Pourquoi ne postez-vous pas plus de Van Hagar années de trucs?’ Bien devinez quoi. Vous l’avez. Nous allons parcourir, fouiller dans certaines des choses archivées, essayer de trouver des choses que vous n’avez jamais vues auparavant – peut-être des choses que nous n’avons pas vues depuis des décennies – et les jeter, et peut-être publier quelques commentaires pour l’accompagner.”

Agar remplacé David Lee Roth dans VAN HALEN en 1985 et a enregistré quatre albums studio avec le groupe — “5150”, “OU812”, “Pour la connaissance charnelle illégale” et “Équilibre” – qui ont tous dépassé le palmarès américain.

Agar, Eddie, Alex Van Halen et Michel Antoine fait équipe pour la dernière fois en 2004 pour une tournée d’été aux États-Unis. En échange de la participation à la visite, Antoine aurait dû accepter une baisse de salaire et renoncer à ses droits sur le nom et le logo du groupe.

Au début de 2019, les rumeurs couraient que la gamme de l’ère classique de VAN HALEN se réunirait pour la première fois depuis 1984. Il a depuis été révélé qu’un recul sanitaire impliquant Eddie était responsable de la non réalisation de la tournée.

Eddie est décédé en octobre dernier à l’hôpital St. John’s de Santa Monica, en Californie.

L’iconique VAN HALEN Axeman est décédé des suites d’un cancer, a confirmé son fils.