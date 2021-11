Sammy Hagar et The Circle achèvent le travail sur un nouvel album, « Thes Crazy Times »

SAMMY HAGAR & LE CERCLE ont terminé le travail sur un nouvel album studio provisoirement intitulé « Ces temps fous ».

Agar et ses acolytes — batteur Jason Bonham, bassiste Michel Antoine et guitariste Vic Johnson — enregistré l’effort avec Grammy Awardproducteur gagnant Dave Cobb, qui a déjà travaillé avec FILS RIVAUX et SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS, entre autres.

Sammy a annoncé la nouvelle d’un nouveau CERCLE album lors d’une conversation avec Joe Rock. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Nous venons de terminer un disque entier. Pour le moment, il s’appelle provisoirement « Ces temps fous ». Et ce sont toutes de nouvelles chansons. Nous sommes entrés avec Dave Cobb, le producteur à Nashville. Et ce n’est pas un record national. C’est un grand producteur. C’est un gars rock jusqu’à l’os. Il se trouve qu’il produit Chris Stapleton et Brandi Carlile. FILS RIVAUX, il produit aussi ce groupe. Quoi qu’il en soit, c’est un grand producteur. Nous sommes entrés et avons fait un tout nouvel album avec LE CERCLE. Et c’est tellement dur à cuire, j’ai hâte de le sortir. »

LE CERCLEle premier album de matériel entièrement original, « L’espace entre », a été émis en mai 2019 via BMG.

Plus tôt cette année, SAMMY HAGAR & LE CERCLE ont sorti leur très populaire « Séances de confinement » comme une collection d’albums intitulée « Conclusion 2020 ».

« Séances de confinement » a commencé en mars 2020, lorsque l’ordonnance de refuge à domicile COVID-19 est entrée en vigueur. Avec du temps libre et leur prochaine tournée dans les limbes, Bonham contesté Agar, Antoine et Johnson pour enregistrer une jam d’échauffement qu’ils jouaient dans les coulisses avant les concerts depuis plusieurs années. Equipés d’iPhones et de leurs instruments respectifs, ils ont chacun déposé leurs morceaux individuels depuis la tanière, la salle de musique, le placard et même les douches de leur maison, et « Feng Shui génial » et celui du groupe « Séances de confinement » étaient nés.

Au cours des huit prochains mois, leur « Séances de confinement » est devenu un succès auprès des critiques et des fans, produisant 10 morceaux et atteignant un public en ligne approchant les 30 millions. Les sessions ont donné au groupe l’opportunité de lancer des reprises compactes brutes et rauques de succès classiques qu’ils avaient jammés dans les coulisses mais qu’ils n’avaient jamais prévu d’enregistrer, y compris L’OMS‘s « Je ne me laisserai plus berner », Bob Marley‘s « Trois petits oiseaux », AC DC‘s « Ensemble Lotta Rosie » et plus. Lorsque les plans d’un album se sont concrétisés pendant les vacances, le groupe s’est réuni pour enregistrer un autre morceau, une reprise de David Bowie‘s « Héros » qu’ils offriraient en téléchargement instantané ou en achat unique.

Depuis plus de quatre décennies, Agar a été reconnu comme l’un des meilleurs et des plus accomplis chanteurs et auteurs-compositeurs de la musique rock. De percer dans l’industrie avec le groupe de hard rock séminal MONTROSE à sa carrière solo multi-platine à sa conduite en tant que leader de VAN HALEN, PIED DE POULET et son dernier supergroupe LE CERCLE, Agar a amassé 25 albums de platine sur des ventes dépassant les 50 millions dans le monde. Tout au long de son parcours, il a donné le ton de certains des plus grands hymnes rock de tous les temps et a gagné le plus grand respect de l’industrie musicale avec un Grammy Award et l’intégration dans le Temple de la renommée du rock and roll.

À LE CERCLE spectacles, les fans découvrent les artistes légendaires interprétant certains des plus grands succès de Hagar, couvrant plus de quatre décennies, y compris des chansons comme « Je ne peux pas conduire 55 », « Rêves », « Ton amour me rend fou », « Mas Tequila », « Pourquoi cela ne peut-il pas être de l’amour », « À l’heure actuelle » et beaucoup plus.

