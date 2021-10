Sammy Hagar et The Circle annoncent la tournée «A Toast To Texas» en décembre 2021

Rock And Roll Hall Of Famer et pionnier des spiritueux Sammy Hagar a annoncé aujourd’hui des plans pour une tournée de quatre concerts au Texas avec son supergroupe LE CERCLE, avec Michel Antoine, le célèbre bassiste et collègue Temple de la renommée du rock and roll intronisé, qui a joué avec Sammy depuis 30 ans dans des groupes dont VAN HALEN et PIED DE POULET; Jason Bonham, le compagnon batteur acclamé; et Vic Johnson, Agarvirtuose de la guitare de longue date. Agar‘s « Un toast au Texas » La tournée est présentée par Sammy’s Beach Bar Cocktail Co., la première gamme de cocktails au rhum pétillant en conserve de Hagar qui est lancée dans le Lone Star State en même temps que les spectacles. « Un toast au Texas » La tournée débutera le vendredi 3 décembre à Fort Worth et s’arrêtera à San Antonio, le samedi 4 décembre, à Austin, le lundi 6 décembre et se terminera à Houston le mercredi 8 décembre. Les billets seront mis en vente ce vendredi 22 octobre.

Des dates de tournée:

03 décembre – Billy Bob’s, Fort Worth, Texas



04 décembre – Aztec Theatre, San Antonio, Texas



06 décembre – Moody Theatre, Austin, Texas



08 décembre – House of Blues, Houston, Texas

« Nous avons choisi des lieux sympas et plus petits lors de cette tournée afin de pouvoir organiser une fête comme nous le faisons à Cabo », a déclaré Agar. « Il s’agit de toute l’expérience, les fans peuvent déguster mes nouveaux cocktails au rhum pétillant Beach Bar Cocktail Co., ainsi que du Santo Tequila et du Beach Bar Rum, tout en écoutant LE CERCLE Confiture. Nous serons de retour l’été prochain avec les grands concerts de rock, c’est une fête que nous organisons juste pour le Texas. »

Agar est entré dans l’histoire lorsqu’il a lancé Sammy’s Beach Bar Cocktail Co. le mois dernier avec le tout premier spectacle sur le toit du Strip de Las Vegas pour les habitants du Strip. Les cocktails, réalisés avec AgarLe Beach Bar Rum primé de Porto Rico est disponible en quatre variantes ludiques de saveurs classiques : Tangerine Dream, Pineapple Splash, Island Pop et Cherry Kola Chill. Les savoureux cocktails en conserve seront bientôt disponibles dans tout le Texas. Les cocktails sont maintenant disponibles en Californie, au Nevada et au Texas et d’autres États seront bientôt disponibles.

Depuis plus de quatre décennies, Agar a été reconnu comme l’un des meilleurs et des plus accomplis chanteurs et auteurs-compositeurs de la musique rock. De percer dans l’industrie avec le groupe de hard rock séminal MONTROSE à sa carrière solo multi-platine à sa conduite en tant que leader de VAN HALEN, PIED DE POULET et son dernier supergroupe LE CERCLE, Agar a amassé 25 albums de platine sur des ventes dépassant les 50 millions dans le monde. Tout au long de son parcours, il a donné le ton de certains des plus grands hymnes rock de tous les temps et a gagné le plus grand respect de l’industrie musicale avec un Grammy Award et l’intégration dans le Temple de la renommée du rock and roll.

À LE CERCLE spectacles, les fans découvriront les artistes légendaires interprétant certains des plus grands succès de Hagar, couvrant plus de quatre décennies, y compris des chansons comme « Je ne peux pas conduire 55 », « Rêves », « Ton amour me rend fou », « Mas Tequila », « Pourquoi cela ne peut-il pas être de l’amour », « À l’heure actuelle » et beaucoup plus.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).