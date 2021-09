Sammy Hagar fait l’éloge du Mammoth Wvh de Wolfgang Van Halen: “The Motherf ** Ker Can Play”

Sammy Hagar a de nouveau parlé de son amitié renouvelée avec Eddie Van Halen dans les mois qui ont précédé la mort du légendaire guitariste.

Agar, qui a précédemment déclaré qu’il n’avait pas parlé à Eddie depuis la conclusion de VAN HALENtournée de retrouvailles de 2004, a discuté de son ancien compagnon de groupe dans une nouvelle interview avec “Service Lipps avec Scott Lipps”.

Agar dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’était tellement bizarre parce qu’il était dans un espace tellement confortable et cool, parce qu’il était malade et qu’il en avait fini avec ça. , ‘Hé, connard, tu as dit ça.’ Il était cool. Il était au-delà de ça. Et je le sentais. C’était très cool. Et nous avions une très bonne relation textuelle au moins une fois par semaine, et il parlait de [his son] Wolfie beaucoup, en disant ‘Attends d’entendre [Wolfgang‘s solo album].’ Il m’envoyait des trucs, et je disais : ‘Wow. L’enculé peut jouer.'”

Agar a également parlé du premier album éponyme de Wolfgang Van Halen‘s Mammouth WVH projet, qui est sorti en juin.

“Le fait qu’il joue de tous ces instruments, ça sonne comme un groupe”, Sammy mentionné. “Lorsque Paul Mccartney joue un disque solo et joue de tous les instruments, ça sonne comme Paul. Mais ce mec, ça sonne comme un groupe. Je veux dire, hé, regarde avec quoi il a grandi. Il était dans ce studio à traîner avec nous. Il était en tournée avec nous. Il était dans le coin.”

Agar dit précédemment que EddieLa mort de s était « difficile à accepter » lorsqu’il a appris la nouvelle pour la première fois. Deux jours après le décès du guitariste, Sammy et confrère ex-VAN HALEN membre Michel Antoine (basse) a rendu hommage à Eddie Van Halen à Agarfête d’anniversaire annuelle de, qui a été déplacée sur l’île de Catalina en Californie en raison de la pandémie de coronavirus. Avant de se lancer dans une interprétation du VAN HALEN classique “À l’heure actuelle” avec le reste de LE CERCLE bande, Agar a conduit le public dans un moment de silence alors qu’il se tenait tranquillement pendant 20 secondes à la mémoire de Van Halen, décédé le 6 octobre 2020 à l’âge de 65 ans à la suite d’une longue bataille contre le cancer.

Agar remplacé David Lee Roth dans VAN HALEN en 1985 et a enregistré quatre albums studio avec le groupe — “5150”, “OU812”, “Pour la connaissance charnelle illégale” et “Équilibre” – qui ont tous dépassé le palmarès américain.

Sammy, Eddie, le batteur Alex Van Halen et Antoine fait équipe pour la dernière fois en 2004 pour une tournée d’été aux États-Unis. En échange de la participation à la visite, Antoine aurait dû accepter une baisse de salaire et renoncer à ses droits sur le nom et le logo du groupe.

Dans son autobiographie, “Rouge: ma vie non censurée dans le rock”, Agar claqué Eddie, disant que le guitariste était négligé, voûté, terriblement maigre, buvant du vin tout droit sorti d’une bouteille, manquant d’une partie de sa langue (après une alerte au cancer) et de plusieurs dents. Il a déclaré à un intervieweur en 2012: “Ce qui s’est passé lors de cette tournée de retrouvailles en 2004 était l’une des conneries sombres les plus misérables et les plus poignardantes dans lesquelles j’ai jamais été impliqué de toute ma vie.”

Dans une interview de 2015 avec Pierre roulante, Eddie interrogé une partie « embellie » de “Rouge: ma vie non censurée dans le rock” qui a dépeint le guitariste comme un « ivrogne très en colère » lors de la tournée de retrouvailles du groupe en 2004.

Au début de 2019, les rumeurs couraient que la gamme de l’ère classique de VAN HALEN se réunirait pour la première fois depuis 1984. Il a depuis été révélé qu’un recul sanitaire impliquant Eddie était responsable du fait que la tournée ne s’est pas concrétisée.

Eddie est décédé à l’hôpital St. John’s de Santa Monica, en Californie. Sa femme, Janie, était à ses côtés, avec Wolfgang et son frère Alexis.

Eddie est décédé des suites d’un cancer, a confirmé son fils.

Le guitariste a reçu un diagnostic de cancer de la bouche en 2000 et a subi une chirurgie de la langue. Il a ensuite lutté contre un cancer de la gorge et aurait reçu une radiothérapie en Allemagne.