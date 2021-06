Sammy Hagar : “Je m’excuse du fond du cœur pour avoir exposé le côté obscur d’Eddie Van Halen” dans mon livre

Dans une nouvelle interview avec le Brésil “À l’intérieur avec Paulo Baron” Spectacle Internet, Sammy Hagar on lui a demandé s’il y avait des choses qu’il avait omis de son autobiographie de 2011 “Rouge: ma vie non censurée dans le rock”, qu’il pense qu’il aurait dû le mettre ou toutes les histoires qu’il a incluses qu’il aurait plus tard souhaité ne pas avoir. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Oh, ouais. J’ai oublié tellement de petites choses vraiment amusantes, et de temps en temps je me réveille le matin et je fais un rêve et je me réveille et ça me rappelle quelque chose dans l’enfance, et Je pense, ‘Oh, j’aurais dû mettre ça dans le livre. Mais ce putain de livre aurait été aussi gros. [Holds hands wide apart.]'”

Il a poursuivi : « Mais plus que tout, à cause de la mort prématurée et tragique de Eddie Van Halen, je m’excuse du fond du cœur d’avoir exposé son côté sombre là où je pense que personne ne veut l’entendre maintenant, et, malheureusement, c’est dans le livre. Et c’est vrai, tout est vrai. Ce n’est pas comme si je devais dire « Oh, je mentais » – non, non, non. Si j’écrivais le livre aujourd’hui, je ne mettrais que le bien de Eddie Van Halen, parce qu’il était un guitariste si brillant, un génie et un si bon ami et un excellent partenaire – jusqu’à ce que tout se passe mal, comme tout le reste. Quiconque a divorcé ou a rompu avec votre petite amie ou votre petit ami, vous savez comment ça se passe. Les fins heureuses ne sont pas toujours le cas dans une relation. [Eddie and I] a eu une fin heureuse – Dieu merci – mais avant cela, ce n’était pas une fin heureuse pour le groupe. Mais Dieu merci, nous l’avons récupéré.”

Quand journaliste Régis Tadeu a souligné qu’il est important d’exposer le côté obscur parfois parce que c’est la « réalité », Sammy a dit : « Personne n’en savait beaucoup sur Eddie, mais ils le voyaient sur scène et ils se disaient : « Pourquoi agit-il comme ça ? » Et je dirais : ‘Eh bien, vous auriez dû voir ce qui s’est passé dans les coulisses. Putain de merde ! » Si nous avions su qu’il était malade à ce moment-là, j’aurais compris et j’aurais été un peu plus, ‘Hey, Ed, allez, essaie de le ramener. Mais c’était impossible. Il était sur une piste tout simplement sauvage. C’était dur.”

Agar a ajouté: “C’était le gars le plus gentil du monde quand je l’ai rencontré. Quand Eddie Van Halen est entré dans ma loge dans ce spectacle au stade d’Anaheim avec BOSTON et SABBAT NOIR, c’était l’une des personnes les plus douces, les êtres humains les plus humbles que j’aie jamais rencontrés dans ma vie. Je me suis dit : « Comment ce type peut-il jouer si dur à cuire et être si humble ? » J’ai pensé : ‘C’est impossible. Il doit avoir un feu en lui qu’il ne montre pas. Et quand ce feu s’est éteint, c’était tout à fait le feu – un putain de volcan.”

Agar remplacé David Lee Roth dans VAN HALEN en 1985 et a enregistré quatre albums studio avec le groupe — “5150”, “OU812”, “Pour la connaissance charnelle illégale” et “Équilibre” – qui ont tous dépassé le palmarès américain.

Sammy, Eddie, Alexis et Michael fait équipe pour la dernière fois en 2004 pour une tournée d’été aux États-Unis. En échange de la participation à la visite, Antoine aurait dû accepter une baisse de salaire et renoncer à ses droits sur le nom et le logo du groupe.

Dans “Rouge: ma vie non censurée dans le rock”, Agar claqué Eddie, disant que le guitariste était négligé, voûté, terriblement maigre, buvant du vin tout droit sorti d’une bouteille, manquant d’une partie de sa langue (après une alerte au cancer) et de plusieurs dents. Il a déclaré à un intervieweur en 2012: “Ce qui s’est passé lors de cette tournée de retrouvailles en 2004 était l’une des conneries les plus misérables et les plus poignardées dans le dos dans lesquelles j’ai jamais été impliqué de toute ma vie.”

Dans une interview de 2015 avec Pierre roulante, Eddie interrogé une partie « embellie » de “Rouge: ma vie non censurée dans le rock” qui a dépeint le guitariste comme un « ivrogne très en colère » lors de la tournée de retrouvailles du groupe en 2004.

Novembre dernier, Eddiele fils de Wolfgang a révélé que son père avait envisagé une “visite de l’évier de la cuisine” qui aurait inclus Antoine, ainsi que des tours de voix des deux Agar et Roth. Il a même été question de ramener Gary Cherone, qui a chanté avec VAN HALEN sur un album mal reçu, les années 1998 “Van Halen III”.

Eddie est décédé en octobre dernier à l’hôpital St. John’s de Santa Monica, en Californie. L’iconique VAN HALEN Axeman est décédé des suites d’un cancer, a confirmé son fils.